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Fabrikada patlama oldu! Ölen işçiler var ekipler bölgede...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fabrikada patlama oldu! Ölen işçiler var ekipler bölgede...

GAZİANTEP’ten son gelen haber üzüntüye boğdu. Bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

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Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. 

Patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen sağlık ekipleri 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamanın yaşandığı fabrikada incelemeler devam ediyor.

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