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Elektrik direğinin altında korkunç manzara! Sürücü fark etti Ankara emniyeti alarmda

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elektrik direğinin altında korkunç manzara! Sürücü fark etti Ankara emniyeti alarmda

ANKARA'da servis sürücüsünün ihbarı emniyet güçlerini harekete geçirdi. Elektrik direğinin altında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu. Olayla ilgili araştırmalar devam ederken henüz kimlik tespiti yapılamadığı öğrenildi.

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Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde olay yerinden geçen bir servis sürücüsü, yol kenarında sokağı aydınlatmak için kullanılan elektrik direğinin altında 3-4 yaşlarında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark etti.

Servis sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, kimliği henüz tespit edilemeyen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Uzun saçlı 3 yaşlarına yakın bir çocuktu"

Sabah saatlerinde komşusunun cesedi bulduğunu ifade eden mahalle sakini Yakup Çınar, “Sabah saat 6.40 sıralarında. Tam o sırada benim annem de babamı hastaneye götürmek için uyandığında buradaki olayı görünce beni kaldırdı. Geldiğimde burada bir çocuk cesedi vardı. Olay yeri inceleme, polisler falan var. Geldim, baktım uzun saçlı 3 yaşlarına yakın bir çocuktu” diye konuştu.

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