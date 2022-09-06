Uzman çavuşu öldürdü cezası belli oldu! Çıplak fotoğraf iddiası! "Üzerime çıkıp bana..."
KAĞITHANE'de Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım cinayetinde karar! Yıldırım, birlikte yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan tarafından öldürülmüştü. Bugün görülen davada sanık Erdoğan'ın cezası belli oldu. Kan donduran cinayette 'tecavüz' ve 'çıplak fotoğraf' iddiaları vardı. İşte Gizem Erdoğan'ın aldığı ceza ve o iddialar...
Kağıthane'de birlikte yaşadığı Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım'ı beylik tabancasıyla öldüren nişanlısı Gizem Erdoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gizem Erdoğan ve avukatları hazır bulundu. Maktul Zeynel Yıldırım'ın ailesi ile avukatları ise mahkemeye bulundukları şehirden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.
"Gözyaşlarına asla inanmayın hakim bey"
Duruşmada beyanda bulunan maktulün annesi Asiye Yıldırım, "Benim oğlum asla nişanlı falan değildi, bu kız yalan söylüyor. Ben oğlumla ölümünden 1 saat önce konuştum, bu kız için bana 'o evlenilecek bir kadın değil' dedi. Orada oturan o sanığın göz yaşlarına asla inanmayın hakim bey."
"Anne olarak adalet bekliyorum"
O sanık benim oğlumu suçsuz yere öldürdü. Benim 1 sene 3 aydır gözümün yaşı dinmiyor. Oğlumun kanı nasıl yere aktıysa, benim de burnum öyle kanıyor. Oğlumun intikamının alınmasını istiyorum. Bir anne olarak sizden adalet bekliyorum" şeklinde konuştu.