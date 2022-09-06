Uzman çavuşu öldürdü cezası belli oldu! Çıplak fotoğraf iddiası! "Üzerime çıkıp bana..."

"Gözyaşlarına asla inanmayın hakim bey"

Duruşmada beyanda bulunan maktulün annesi Asiye Yıldırım, "Benim oğlum asla nişanlı falan değildi, bu kız yalan söylüyor. Ben oğlumla ölümünden 1 saat önce konuştum, bu kız için bana 'o evlenilecek bir kadın değil' dedi. Orada oturan o sanığın göz yaşlarına asla inanmayın hakim bey."