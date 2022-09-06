Meral Akşener Suriyeli sığınmacılarla ilgili planını açıkladı hepsinin gönderileceği tarih

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin sığınmacılarla ilgili eylem planını açıkladı. Akşener, "1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız." dedi.

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Akşener, partisince bir otelde düzenlenen "Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı" tanıtım toplantısında, bugün Türkiye'de, "en düşük rakamlara dayalı iyimser tahminle", 3 milyon 654 bin 257 Suriyeli sığınmacı bulunduğunu söyledi.

Diğer ülke uyruklu 650 bin civarında sığınmacı ve müracaatçı ile tahmini 3 milyon 500 bin kaçak dahil Türkiye'de yaşamaya devam eden en az 8 milyon sığınmacı ve kaçak göçmen bulunduğunu savunan Akşener, "2021 Eylül ayından beri Türkiye'ye kaçak giriş yapan Afgan kökenli göçmenler ise haklarında hiçbir veri bulunmadığı için bu hesaplamaya dahil değil. Yine de bu sayı, BM'nin tanıdığı 193 ülkenin 91'inin nüfusundan daha fazla." diye konuştu.

Sığınmacılar için 3 yıl süre

İçişleri Bakanlığına atandığı 1996'da, daha bugünkü durumlar yokken göçle ilgili brifing aldığını aktaran Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi, AK Parti'den önce her iktidarın özenle uyguladığı bir devlet politikası, AK Parti tarafından terk edildi. Bugün geldiğimiz noktada artık sığınmacılar için kaynak ülke Suriye, hendek ülke Türkiye, hedef ülkeler Avrupa haline gelmiş durumda. İYİ Parti iktidarında, Suriyeli sığınmacıların her hal ve şartta, mümkün olan en makul sürede, biz bunu 3 yıl olarak öngörüyoruz, ülkelerine dönmelerini sağlamak hedefimiz eylem planımızda yer alıyor. 1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız."

Eylem Planı

Toplantıda, Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı'nın ayrıntıları, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalar Başkanı Tolga Akalın tarafından aktarıldı.

Mevcut durumu özetleyen Akalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik yapısını ve Türk kimliğini korumak amacıyla Milli Göç Doktrini'ni hazırladıklarını söyledi.

Koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacıların her hal ve şartta, mümkün olan en makul sürede ülkelerine dönmelerini sağlayacaklarını belirten Akalın, bu makul süreyi 3 yıl olarak tanımladı.

İktidar olmaları durumunda ilk gün, ilk ay ve ilk yılda atacakları adımları anlatan Akalın, Suriye ile ikili ilişkilerin normalleşmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesinin hedefleneceğini kaydetti.