Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı; Bosna'dan dikkat çeken fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başkanlık Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Caferoviç karşıladı.
Erdoğan ile Caferoviç'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.
Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu...