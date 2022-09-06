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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı; Bosna'dan dikkat çeken fotoğraflar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı; Bosna'dan dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı; Bosna'dan dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başkanlık Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Caferoviç karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı; Bosna'dan dikkat çeken fotoğraflar

Erdoğan ile Caferoviç'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı; Bosna'dan dikkat çeken fotoğraflar

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı; Bosna'dan dikkat çeken fotoğraflar

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu...

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