Prof. Dr. Celal Şengör, dine hakaretten ifade verdi

Habertürk’te yayımlanan Teke Tek Bilim programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Mayıs'ta HaberTürk ekranında yayımlanan Teke Tek Bilim programındaki ifadeleri nedeniyle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine Şengör hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Şengör, bugün ifade vermek için adliyeye geldi.

Şengör'ün avukatı Celal Ülgen ile gazeteci Fatih Altaylı, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve yazar Orhan Bursalı da destek için yanında yer aldı.

"Bilim yargılanıyor"

Avukat Celal Ülgen, "Celal Şengör değil, bilim yargılanıyor. Bilimsel bir gerçeği bir bilim programında deklare etmiş olmaktan dolayı yargıç karşısına ya da savcı karşısına bir bilim adamının çıkarılması bilimin yargılanması demektir. Oysaki bilimin yargılanmasını ortaçağda bırakmıştık" dedi.

Şengör daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdi.

Altaylı: Kimseye hakaret edilmedi

Burada gazetecilere açıklama yapan Altaylı, programında söylenen ifadeler nedeniyle zaman zaman kanala para cezası verildiğini belirterek, "Bilimsel bir tartışmayı, yahut kendi içinde inançlardan ötürü yasaklamaya kalkışmak ya da ceza vermek olacak bir şey değil. Orada 3 bilim insanı vardı. Celal, dünyanın hemen hemen bütün bilim akademileri üyesi. 3 profesör böyle bir konuyu tartışma ve görüş beyan etme hakkına sahiptir. Kimseye de hakaret edilmedi" diye konuştu.

"Benim cezamı RTÜK verdi"

Gazeteci Fatih Altaylı, "Sizi çağırdılar mı ifadeye?" sorusuna, "Benim cezamı RTÜK verdi. O yüzden ifadeye gelmedim. Celal'in dediği cümleleri ben sarf etmedim, Celal sarf etti. O yüzden program sahibi olarak RTÜK'ten ceza aldım. Bunlar şaşırtıcı değil, bunların olacağını bekliyordum ama bu kadar abartacaklarını zannetmiyordum. Çünkü Diyanet'in tavrı, RTÜK'ün tavrı ortada. Yanlış bir iş yapıyorlar. Şu yüzden yanlış, bilimle din çelişkisi bin yıl önce zaten Avrupa'da da denendi. Avrupa bu din-bilim tartışmasının en yoğun yaşandığı yerdir " dedi. Altaylı, RTÜK'ün para cezasını dava konusu yapacaklarını belirterek gerekirse AİHM'e kadar götüreceklerini ifade etti.

İfadesinin ardından Celal Şengör açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Şengör'ün avukatı Celal Ülgen ise "Açıklamasının tamamen bilimsel olarak söylendiğini bu konuda suç işleme kastı olmadığı gibi, aynı zamanda halkın bir kısmının inandığı değerlerini aşağılama kastı olmadığını, bilim tarihçisi olduğunu, bilim ve dinin zaman zaman birbiriyle çelişebildiğini, ama bir bilim tarihçisinin de her zaman bilimsel doğruları söyleme görevi olduğunu ve bir suç işlemediğini dile getirdi" şeklinde konuştu.

Peygamberlere büyük saygısızlık

Daha önce kendi dışkısını yediği ve kız öğrencilerinin taciz ettiği açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında Hazreti İbrahim'in tarihsel olarak var olmadığını, hatta Hazreti Musa ve İsa'nın bile hikayelerden ibaret olduğunu savunarak kutsal kitap olarak kabul edilen Tevrat, İnciller ve Kur'an için "Onlar masal" demişti.