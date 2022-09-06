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Tuvalet deliğinden izledi masturbasyon yaptı! Bolu'daki rezil şahıs hakkında yeni gelişme

Tuvalet deliğinden izledi masturbasyon yaptı! Bolu'daki rezil şahıs hakkında yeni gelişme

BOLU'da tuvaletin kırık bölmelerinden çocukları izleyerek masturbasyon yapan yaşlı şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Çocuklardan birinin ailesinin şikayeti üzerine yaşlı şahıs hakkında tekrar soruşturma açıldı. Şahıs ilerleyen günlerde “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan yargılanacak.

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Edinilen bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvalette bulunan bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti. Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti.

İzledikleri karşısında şok olan Türk, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

10 gün boyunca takip etti

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından, güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M., ailesinin daha önceden almış olduğu “akli dengesi yerinde değil” raporu sayesinde işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra aile suç duyurusunda bulundu

Tuvalette Ş.M. tarafından izlenen çocuğun ailesi, şahsın serbest kalması üzerine Bolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Kısmen" denildi...

Soruşturma çerçevesinde Ş.M.’nin sağlık raporunun yeniden alınmasına karar verildi. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde kontrol edilen Ş.M. için, “akli dengesi kısmen yerinde değil” raporu verildi.

İddianame mahkemeye gönderildi: Teşhir suretiyle cinsel taciz suçundan yargılanacak

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ş.M. hakkında iddia edilen suçlamalarla ilgili bilgi ve belgeleri sonuçlandırdı. Ş.M. ile ilgili hazırladığı iddianameyi tamamlayan savcılık, şahsın “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan yargılanması için iddianameyi Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ş.M.’nin yargılanmasına başlanacak.

Yaşlı şahsın rezil hareketini çocuk kaydetti

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