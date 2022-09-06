Ünlü spiker Nazlı Çelik'in kızı Kayra büyüdü! Fotoğrafını görenler adeta büyülendi

Ünlü spiker Nazlı Çelik'in ilk evliliğinden olan kızı Kayra ve annesi ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Anneli kızlı paylaşım 'güzellik genetikmiş' dedirtti.

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Birçok haber kanalında spikerlik yapmış olan 44 yaşındaki Türk haber sunucusu Nazlı Çelik spikerlik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla ve güzelliğiylede bütün gözleri üzerine topluyor.

Aşktan yana yüzü gülmemişti!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan ünlü spiker 1999 yılında nikah masasına oturduğu Burak Öztarhan ile 13 yıllık evliliğini 2012 yılında sonlandırmıştı.

Daha sonra 2015 yılında ikinci kez evlilik kararı alan Nazlı Çelik iş insanı Serdar Bilgili ile nikah masasına oturmuş fakat aynı yıl ayrılmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen güzel spikerin ilk evliliğinen olan kızı Kayra Öztarhan'ı görenler güzelliği karşısında neye uğradığını şaşırdı.

3 kuşak güzellik

Geçtiğimiz gün annesi Semra Çelik ve kızı Kayra ile İnstagram hesabından bir pozunu kalp emojisi koyarak paylaşan ünlü spiker 3 kuşak fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü.

Nazlı Çelik'in 14 yaşına giren kızı Kayra'nın ve annesi Semra Çelik'in yıllara meydan okuyan güzelliğini görenler fotoğrafa "Güzellik genetikmiş", "Aynı annesi olmuş" gibi yorumlarda bulundu. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Nazlı Çelik'in o paylaşımı...

Nazlı Çelik kimdir?

1 Ocak 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nazlı Çelik Doğuş Holding'in yöneticilerinden Semra Çelik ve Yücel Çelik'in kızıdır. İlk öğretimini İstanbul'da tamamlayan Çelik lise'yi İsviçre'de okumuştur. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gören ünlü isim daha sonra İstanbul'a dönmüştür.

NTV Haber, Star Haber'de muhabirlik yapan ünlü spiker aynı zamanda HDP vekilleri hakkında "Kan üzerinden reyting" sözleriyle hafızalara kazınmıştır. 1999 yılında ilk evliliğini Burak Öztarhan ile yapan ünlü sunucu 2015 yılında ikinci evliliğini Serdar Bilgili ile yapmıştır. Nazlı Çelik'in ilk evliliğinden Kayra adında bir kızı vardır.