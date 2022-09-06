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Bakan Nebati müjdeyi duyurdu: KOBİ'ler için yeni hazine destekli kefalet paketi geliyor!

Bakan Nebati müjdeyi duyurdu: KOBİ'ler için yeni hazine destekli kefalet paketi geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından KOBİ'lere yeni bir destek paketi müjdesini açıkladı. Nebati açıklamasında, "KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından KOBİ'lere yeni bir destek paketi müjdesini açıkladı. 

"Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz"
Bugüne kadar uygulanan destek paketlerinin işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir işlevi olduğunu belirten Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz."

Nebati, paketin hazırlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti:
"Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."

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