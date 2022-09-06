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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti çerçevesinde geldiği Bosna Hersek’te ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleri ile toplantısının ardından Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Erdoğan, İzzetbegoviç’in kabrine çiçek bırakarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kabir ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Bakir İzzetbegoviç eşlik etti.

Şehitlikten Bosna-Hersek İslam Birliğinin (Riyaset) yeni binasını yürüyen Erdoğan, Bosna Hersek halkından büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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