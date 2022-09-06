Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan "Etnik ve dini temelli ayrışma acıdan başka sonuç vermez. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca 2022 sonunda Bosna Hersek ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin aşılmasının hedeflendini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna’da, Bosna-Hersek - Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Her alanda ikili münasebetlerimizin ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor. Ülkeler arasında istikrar ve barış ortamına da zemin hazırlıyor. bu doğrultuda, Türkiye'nin girişimci ruhunu yurt dışına taşımak için gayret eden İş Konseyi'ni tebrik ediyorum.

Çatışmalar kimseye fayda sağlamaz

Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada etnik ve dini temelli ayrışmalar acıdan öte bir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların kimseye fayda sağlamadığını dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla görüyoruz.

Bosna-Hersek’in siyasi istikrarını desteklediğimizi açık bir şekilde vurguluyoruz.

Bu sabah Bosna-Hersekli muhataplarımızla ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu ele aldık.

Firmalarımızın sanayi altyapı, konut, turistik tesis, enerji ve sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna-Hersek’in istihdamına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama geldikten sonra yaptıkları modernizasyon yatırımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara yaklaşıyor.

Ülkede 32 şubesiyle güçlü bir ağ kuran Ziraat Bankamız en fazla ihracat yapan firmalar arasında yer alan Şişe Cam Soda ve çok sayıda küçük ve orta ölçekli firmamız ekonomik ilişkilerimizi ileri taşımada önemli rol üstleniyor.

Ziraat Bankası genel müdürümüze talimat verdim

Özellikle Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun bir an önce bitirilmesi. Şimdi kredinin temin edildiği söyleniyor. Ziraat Bankası itibariyle bir sıkıntıdan bahsedildi. Ben de Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim. Bu konudaki gerekli desteği vermek suretiyle inşallah bu müteahhit firmamız adımını atarak işini başlatacaktır. Kaybedecek vaktimiz yok.

2 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde artık bu adımlar atılmış olmasını istiyoruz. Bosna-Hersek böyle önemli bir otobana sahip olsun.

Temennimiz ülkedeki istikrar ortamının iyileşmesi, daha fazla yatırımcının burada iş yapmaya gönüllü olması, Bosna-Hersek'in dünya ticaretinde iyi bir konuma gelmesidir. Benim özellikle ricam şu; bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız ve her şey Bosna Hersek için diyerek yola koyulacağız.

Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Her yerde bizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelen gayreti gösterenler var. Onlara fırsat vermememiz lazım. Bilge İnsan Aliya'nın torunları buna fırsat vermemesi lazım. Hep birlikte gayret içinde inşallah bu adımı atarak yola devam etmemiz lazım. Bir kez daha Türkiye-Bosna Hersek İş Forumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum