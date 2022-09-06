Selahattin Demirtaş "Türkiye Abdullah Öcalan ile görüşmeli" dedi HDP apar topar sildi

EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobanê Davası'nda konuştu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını HDP resmi hesabından duyurdu. Selahattin Demirtaş'ın "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir.” sözleri paylaşıldı. HDP daha sonra bu sözleri sildi.

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6-8 Ekim 2014’te gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası’nın 16’ncı duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü’nde yapıldı. Selahattin Demirtaş davada SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Selahattin Demirtaş'ın gündeme oturan açıklamaları terörist Abdullah Öcalan'a ilişkin oldu. HDP resmi sosyal medya hesabından Selahattin Demirtaş'ın şunları söylediği duyuruldu:

-"Burası Türk yurdudur. Sevmeyen terk etsin’ diyorlar. Hayır burası hepimizin yurdudur. Kürt olarak benim Ankara’da, Trabzon’da hakkım var. Bölünmeyi engellemenin yolu tekleştirmek değil birleşmektir. Birlik çokluktur. “Tek dil, tek millet” Hitler’in sloganıdır. Sene 2022’de savcı önümüze bir mütalaa koymuş. Mütalaanın temelinde Kürt sorunu, Kürtçe konuşma ve Kürtlükle ilgili meseleler. Herkes ders çıkarmalı. Yüz yıldır birbirimize çektirdiğimiz acılara son vermemiz lazım.

Çözüm için tek yetkili Abdullah Öcalandır

Çözmek için birilerinin cesaretli davranması gerekir. Özgürlüğünden feragat etmesi gerekecek. Korkak ve kaypak siyasetçilerle bu iş yürümez. Bize fedai siyasetçiler lazım. Terörist yaftası yemeyi göze almanız lazım. Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir.”