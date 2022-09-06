Fatih Tezcan'a atılan en aşağılık iftira: CHP'li Ali Mahir Başarır en önde!

CHP'li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir televizyon programında gazeteci yazar Fatih Tezcan'ın neden yargılandığı hakkında ortaya attığı iddia ve iftiralar adeta bu kadarı da pes dedirtti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Fatih Tezcan'ın cezaevine girmesi ve karalamalar hakkındaki detayları YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.

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CHP'li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Fatih Tezcan'ın Süleyman Soylu ile olan bir fotoğrafını eline alarak, "Kim bu? Fatih Tezcan. Neyden yargılandığını benim söylememe terbiyem yetmiyor. Bugün tacizden, cezaevinde. Kimle resmi var, Süleyman Soylu ile" diyerek iftiralarda bulunması tepkileri de beraberinden getirdi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ali Mahir Başarır'ın Fatih Tezcan hakkındaki iftiralarını hem yorumladı hem de tepki gösterdi.

"Allah'ından bul demekten başka ne diyebilirsin"

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yaptığı açıklamalarda Ali Mahir Başarır'a; "Fatih Tezcan'ın eşi, avukatları birtakım şeyler anlatıyorlar ama anlatmalarına rağmen Ali Mahir Başarır hiçbir şey araştırmadan, sormadan, soruşturmadan, dosyalara bakmadan, bu kadar açıklamalara rağmen çıktı Halk Tv'de Fatih Tezcan'ı gösterdi. Ali Mahir Başarır denilen iftiracı, Süleyman Soylu'yu lekeliyecek diye Fatih Tezcan ile birlikte onun fotoğrafını ortaya koyuyor. Bu şekilde bir yayın yapıyor. Adam içeride bunlar versinler veriştirsinler... Yani ne diyeyim Allah'ından bul demekten başka ne diyebilirsin" diyerek tepki gösterdi.

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