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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı. Resmi karşılama ise yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Sırbistan'a gitti.

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