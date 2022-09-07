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Karabük'te mühendisin feci ölümü! Bastığı yer kırıldı ve...

Karabük'te mühendisin feci ölümü! Bastığı yer kırıldı ve...

 KARABÜK’te bir haddehanede çalışmaları kontrol etmek için çatıya çıkan mühendis Kaan Kalyoncu, gezindiği sırada bastığı yerin kırılması nedeniyle 18 metre yükseklikten düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Mühendis Kaan Kalyoncu çatıda yapılan işleri yerinde incelemek için gezindiği sırada bastığı yerin kırılması nedeniyle zemine düştü. Yaklaşık 18 metrelik yükseklikten düşen Kalyoncu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Kalyoncu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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