Tokat'ta belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı! MHP'li meclis üyesi yaralandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belde belediye başkanının makam aracına düzenlenen silahlı saldırıda MHP İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay yaralandı. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Başhekim ile görüştüm Şuan yoğun bakımda Ünal Bey. Vücuduna isabet eden kurşun ve parçaları çıkartılmış durumda." dedi.

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Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir’in kullandığı 60 ER 134 plakalı makam aracına akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Araçta bulunan MHP'li Umay’ın başından yaralandığı saldırıdan Özdemir yara almadan kurtuldu.

Özdemir, camları kırılan makam aracıyla Umay'ı Erbaa girişine kadar getirdi. Umay burada ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Umay’ın ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.