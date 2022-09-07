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Komşu'da durum fena! Yeni kabus ölümler ve vakalar arttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Komşu'da durum fena! Yeni kabus ölümler ve vakalar arttı

YUNANİSTAN’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

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Yunanistan’da sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü vakaları artıyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vakalardan 98'inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62'sinin ise hafif semptomlar gösterdiği ya da herhangi bir belirti göstermediği belirtildi.

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