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Araç sahiplerine kötü haber zam pompaya yansıdı! Motorinin litresi ne kadar oldu?

Araç sahiplerine kötü haber zam pompaya yansıdı! Motorinin litresi ne kadar oldu?

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Dün 70 kuruş zamlanan motorinin fiyatı bugün de 77 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.  Dün zam gelen motorine bugün bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 77 kuruş daha arttı.

Litresi ne kadar oldu?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 99 kuruşa, Ankara'da 26 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 12 kuruşa yükseldi.

-18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim,

-20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam,

-25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam,

-30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim,

-3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim,

-6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti.

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