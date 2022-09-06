Promosyonda yeni dönem! İptaller başladı 40 bin lirayı gören var

14 milyondan fazla emeklinin maaşını kendi şubelerinden ödemek için yarışan özel bankalar bunun için çeşitli kampanyalarla emeklilere para ödemeye devam ediyor. Promosyon ödemelerinde rakam 10 bin lirayı bulurken sektör yetkilileri bu rekabetin devam edeceğini ve rakamın çok daha yükseklere çıkabileceğini belirtiyor.