Promosyonda yeni dönem! İptaller başladı 40 bin lirayı gören var
Emekli promosyonunda bankaların yarışı sürerken son olarak özel bir bankanın yaptığı hamle ile rakam 10 bin liraya çıktı. Bu yarış kamu çalışanlarını da hareketlendirdi. Faruk Erdem'in aktardığına göre çeşitli kurumlarda 30 bin-40 bin TL gibi promosyon rakamları görülmeye başlandı.
14 milyondan fazla emeklinin maaşını kendi şubelerinden ödemek için yarışan özel bankalar bunun için çeşitli kampanyalarla emeklilere para ödemeye devam ediyor. Promosyon ödemelerinde rakam 10 bin lirayı bulurken sektör yetkilileri bu rekabetin devam edeceğini ve rakamın çok daha yükseklere çıkabileceğini belirtiyor.
Faruk Erdem yazısında, emekliler için yapılan bu yarışın kamu kurumlarını da harekete geçirdiğini söyledi. "Birçok kamu kurumunda genelge gereği kurulan komisyonlar bankalarla iletişime geçerek sözleşmeleri yenilemeye başladı. Yeni sözleşmelerle ilk promosyonun 10 katı kadar para alınabiliyor. Çeşitli kurumlarda 30 bin-40 bin TL gibi promosyon rakamları görülmeye başlandı." diyen Erdem şöyle devam etti:
-Gerek emekliler gerekse diğer çalışanlar sözleşmeleri devam etse bile yeni yüksek promosyondan faydalanabiliyor. Aldıkları promosyonun kalan kısmını iade edenler yeni sözleşme ile yüksek rakamı alabilecek. Burada tüketici olarak cayma hakkı kullanılıyor.
-Uzmanlar bu cayma hakkının sınırının olmadığını istenildiği kadar kullanılabileceğini belirtiyor.