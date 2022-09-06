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Promosyonda yeni dönem! İptaller başladı 40 bin lirayı gören var

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Promosyonda yeni dönem! İptaller başladı 40 bin lirayı gören var

Emekli promosyonunda bankaların yarışı sürerken son olarak özel bir bankanın yaptığı hamle ile rakam 10 bin liraya çıktı. Bu yarış kamu çalışanlarını da hareketlendirdi. Faruk Erdem'in aktardığına göre çeşitli kurumlarda 30 bin-40 bin TL gibi promosyon rakamları görülmeye başlandı.

Promosyonda yeni dönem! İptaller başladı 40 bin lirayı gören var

14 milyondan fazla emeklinin maaşını kendi şubelerinden ödemek için yarışan özel bankalar bunun için çeşitli kampanyalarla emeklilere para ödemeye devam ediyor. Promosyon ödemelerinde rakam 10 bin lirayı bulurken sektör yetkilileri bu rekabetin devam edeceğini ve rakamın çok daha yükseklere çıkabileceğini belirtiyor. 

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Promosyonda yeni dönem! İptaller başladı 40 bin lirayı gören var

Faruk Erdem yazısında, emekliler için yapılan bu yarışın kamu kurumlarını da harekete geçirdiğini söyledi. "Birçok kamu kurumunda genelge gereği kurulan komisyonlar bankalarla iletişime geçerek sözleşmeleri yenilemeye başladı. Yeni sözleşmelerle ilk promosyonun 10 katı kadar para alınabiliyor. Çeşitli kurumlarda 30 bin-40 bin TL gibi promosyon rakamları görülmeye başlandı." diyen Erdem şöyle devam etti:

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Promosyonda yeni dönem! İptaller başladı 40 bin lirayı gören var

-Gerek emekliler gerekse diğer çalışanlar sözleşmeleri devam etse bile yeni yüksek promosyondan faydalanabiliyor. Aldıkları promosyonun kalan kısmını iade edenler yeni sözleşme ile yüksek rakamı alabilecek. Burada tüketici olarak cayma hakkı kullanılıyor.

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Promosyonda yeni dönem! İptaller başladı 40 bin lirayı gören var

-Uzmanlar bu cayma hakkının sınırının olmadığını istenildiği kadar kullanılabileceğini belirtiyor.

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