BIST 3.366
DOLAR 18,24
EURO 18,08
ALTIN 998,25
HABER /  DÜNYA

Yunanistan Türkiye sınırındaki çelik bariyeri uzatacak! 180 kilometre olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan Türkiye sınırındaki çelik bariyeri uzatacak! 180 kilometre olacak

YUNANİSTAN, Türkiye ile kara sınırının bulunduğu Meriç bölgesinde düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla örülen 40 kilometre uzunluğundaki çelik çitlere 140 kilometre ilave yapılacağını bildirdi.

Abone ol

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, düzensiz göçmenlere karşı ülkesinin aldığı tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Mevcut 40 kilometrelik çelik çiti, 180 kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Theodorikakos, sınır bölgesindeki devriye ve gözetim önlemlerini sıkılaştırmak için 250 yeni sınır polisi görevlendireceklerini vurguladı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında 23 Ağustos'ta toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, Meriç'teki bariyerin Türkiye sınırının tamamı boyunca uzatılması kararını almıştı.

7 bin 484 düzensiz göçmen yakalandı

Polis verilerine göre, yılın ilk yedi ayında 3 bin 554'ü Meriç'te olmak üzere ülke genelinde toplam 7 bin 484 düzensiz göçmen yakalandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yeni atanan Özge öğretmene ölüm vakitsiz geldi! Son mesajları ortaya çıktı
Foto Galeri Yeni atanan Özge öğretmene ölüm vakitsiz geldi! Son mesajları ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Korkunç! Kızını oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı
Korkunç! Kızını oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı
Metropoll anket sonuçları altılı masayı üzdü 'yaparsa Erdoğan yapar' algısı güçleniyor
Metropoll anket sonuçları altılı masayı üzdü 'yaparsa Erdoğan yapar' algısı güçleniyor
Motorine büyük indirim! 24 saate iki kez zam gelmişti işte 7 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları
Motorine büyük indirim! 24 saate iki kez zam gelmişti işte 7 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları
İsrail itiraf etti: 15 yıl önce bugün vurduk! İran'a mesaj mı verdiler?
İsrail itiraf etti: 15 yıl önce bugün vurduk! İran'a mesaj mı verdiler?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı Manchester City Sevilla'ya fark attı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı Manchester City Sevilla'ya fark attı
Sokağa gelip rastgele ateş açtı! Genç kız kanlar içinde kaldı
Sokağa gelip rastgele ateş açtı! Genç kız kanlar içinde kaldı
Araç sahiplerine kötü haber zam pompaya yansıdı! Motorinin litresi ne kadar oldu?
Araç sahiplerine kötü haber zam pompaya yansıdı! Motorinin litresi ne kadar oldu?
Komşu'da durum fena! Yeni kabus ölümler ve vakalar arttı
Komşu'da durum fena! Yeni kabus ölümler ve vakalar arttı
CHP kurmayları Kılıçdaroğlu'nun ‘Hazırım’ çıkışını değerlendirdi: Önce harita sonra aday
CHP kurmayları Kılıçdaroğlu'nun ‘Hazırım’ çıkışını değerlendirdi: Önce harita sonra aday
Karabük'te mühendisin feci ölümü! Bastığı yer kırıldı ve...
Karabük'te mühendisin feci ölümü! Bastığı yer kırıldı ve...