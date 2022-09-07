Yunanistan Türkiye sınırındaki çelik bariyeri uzatacak! 180 kilometre olacak

YUNANİSTAN, Türkiye ile kara sınırının bulunduğu Meriç bölgesinde düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla örülen 40 kilometre uzunluğundaki çelik çitlere 140 kilometre ilave yapılacağını bildirdi.

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Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, düzensiz göçmenlere karşı ülkesinin aldığı tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Mevcut 40 kilometrelik çelik çiti, 180 kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Theodorikakos, sınır bölgesindeki devriye ve gözetim önlemlerini sıkılaştırmak için 250 yeni sınır polisi görevlendireceklerini vurguladı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında 23 Ağustos'ta toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, Meriç'teki bariyerin Türkiye sınırının tamamı boyunca uzatılması kararını almıştı.

7 bin 484 düzensiz göçmen yakalandı

Polis verilerine göre, yılın ilk yedi ayında 3 bin 554'ü Meriç'te olmak üzere ülke genelinde toplam 7 bin 484 düzensiz göçmen yakalandı.