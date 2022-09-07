Metropoll anket sonuçları altılı masayı üzdü 'yaparsa Erdoğan yapar' algısı güçleniyor

Metropoll anket sonuçları gündem oldu. AK Parti'nin puan farkını açtığı ankette kararsızlar altılı masaya yönelmediği görülürken Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar'ın değerlendirmesini köşesine taşıdı.

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Metropoll’ün 13-17 Ağustos tarihleri arasında 1717 kişi ile yaptığı anketin verileri muhalefeti şoke etti AK Parti ile CHP arasında 10 puanlık bir fark dikkat çekti.

Partilerin oy oranları

Metropoll’ün anketinde kararsızlar dağıtıldığı takdirde AK Parti yüzde 33.3, CHP yüzde 23.2, İYİ Parti yüzde 13.7, HDP yüzde 13.4, MHP yüzde 7.1 çıkıyor. Yeni kurulmuş partiler olan DEVA Partisi yüzde 3.1 çıkarken Zafer Partisi 2.6, Saadet Partisi ise 1.3 ve Yeniden Refah Partisi ise 1.0 çıkıyor.

"Kararsız seçmen altılı masaya gitmiyor"

Anket sonuçlarını köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar'ın şu sözlerini aktardı:

"Kararsızların oranı 5 puan azalmış. Ama CHP’nin oyları artmış mı, İYİ Parti’nin oyları artmış mı? Kararsızlar azalıyor ama CHP ve İYİ Parti’nin oyları artmıyor. AK Parti’ye gidiyor. Kararsızlar 6’lı masaya gitmiyor. 6’lı masa dışındaki muhalefete gidiyor. Zafer Partisi’ne, HDP’ye ve kısmen DEVA Partisi’ne gidiyor.

"Temel sebebi muhalefetin vatandaşın beklediği iyileşmeyi sağlayamayacağı. İktidar ekonomiyi iyi yönetemiyor ama vatandaş muhalefetin daha iyi yöneteceğine inanmıyor. Muhalefet bu güveni veremedi.

"AK Parti’nin oyları 4 ayda kararsızlar dağıtılmadan yüzde 25’den yüzde 29’a çıktıysa her oy, oylarını 1 puan artırıyor demektir. AK Parti’den giden oylar muhalefete gitmiyor. AK Parti doğru işler yapınca tekrar partisine geri dönüyor."

Erdoğan başkanlığı muhalefet milletvekilli sayısını kazanır iddiası çöküyor

Selvi, kararsız seçmenin AK Parti'ye geri döndüğüne dikkat çekerek, "Bir süredir cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazanır ama milletvekili sayısında çoğunluk muhalefetin eline geçer diye AK Parti cephesinde de karşılık bulan bir değerlendirme yapılıyor. Metropoll’ün verileri onu yıkıyor. İki ittifakın milletvekili sayısının yaklaşık olarak birbirine eşit çıkacağını gösteriyor. Her olumsuz veriyi satın almaya hazır AK Partililere duyurulur" dedi.

"Reis yine soruna el attı"

Selvi, "Özer Hoca bunun kararsız olan AK Parti seçmeninde, 'Reis yine soruna el attı ve çözüyor. Yaparsa Erdoğan yapar' algısının yeniden güçlenmesine neden olduğunu söylüyor. Çözümü Erdoğan’da görünce kararsız seçmen tekrar AK Parti’ye dönüyor" yorumunu yaptı.