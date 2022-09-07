Motorine büyük indirim! 24 saate iki kez zam gelmişti işte 7 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerinin başını döndüren indirim ve zam furyası başladı... 6 Eylül'de 69 kuruş, 7 Eylül'de ise 77 kuruş zam gelen motorinin litre fiyatına 8 Eylül'de 1 lira 14 kuruşluk indirim geliyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma sonrası araç sahiplerinin başını döndüren zam ve indirim furyası başladı. İki gün üst üste zam gelen motorine bu gece yarısından itibaren ise indirim geliyor. Motorine 6 Eylül'de 69 kuruş, 7 Eylül'de ise 77 kuruş zam gelmişti.

Motorine 1 lira 14 kuruş indirim

Petrol fiyatlarında bugünkü düşüş sonrasında motorine 8 Eylül Perşembe gününden (bu gece yarası) itibaren kallavi indirim geliyor. Edinilen bilgilere göre, motorinde indirim tutarı 1,14 TL olacak. İndirim bu gece yarısı pompaya yansıyacak.

Güncel ve indirimli akaryakıt fiyatları...

Dün gece yarısı gelen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 99 kuruşa, Ankara'da 26 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 12 kuruşa yükseldi. Bu gece yarısı gelecek indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 24.85 liraya, Ankara'da 24.96 liraya, İzmir'de ise 24.98 liraya gerileyecek.