Yeni atanan Özge öğretmene ölüm vakitsiz geldi! Son mesajları ortaya çıktı

Atandığı okula ismi verildi

Özge Kılıç'ın Trabzon'da 2 yıl önce özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olduğu ve öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi. İlk atama yerine giderken hayatını kaybeden Özge Kılıç'ın ismi ise atandığı Kongor İlkokulu'na verildi. Okulun tabelası Özge Kılıç İlkokulu olarak değiştirildi.