Yeni atanan Özge öğretmene ölüm vakitsiz geldi! Son mesajları ortaya çıktı
ISPARTALI Özge öğretmen, yeni atanmış olmanın heyecanı içerisindeydi. Ölüm kendisine vakit sormadı... Özge öğretmen atandığı okula varamadan hayatını kaybetti. Eğitim camiası başta olmak üzere Türkiye'yi yasa boğan olayda genç öğretmenin son mesajları ortaya çıktı.
Isparta'da yaşayan 25 yaşındaki Özge Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen atamalarında Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kongor Mahallesindeki okula okul öncesi öğretmeni olarak atandı.
Acı kaza! Babası Hüseyin Kılıç ve öğretmen ablası Gaye Yavuz ile birlikte ilk görev yerine gitmek için yola çıkan Kılıç'ın bulunduğu araç Hınıs ilçesinde kontrolden çıkıp takla attı. Kazada Özge Kılıç hayatını kaybetti, aracı kullanan babası ile ablası yaralandı.
Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Milli eğitim camiasını yasa boğan ölüm ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de sosyal medya hesabından genç öğretmen için başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Kazadan yaralı kurtulan baba Hüseyin Kılıç ve abla Gaye Yavuz, Erzurum'da gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu. Genç öğretmen gözyaşları arasında memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
Atandığı okula ismi verildi
Özge Kılıç'ın Trabzon'da 2 yıl önce özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olduğu ve öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi. İlk atama yerine giderken hayatını kaybeden Özge Kılıç'ın ismi ise atandığı Kongor İlkokulu'na verildi. Okulun tabelası Özge Kılıç İlkokulu olarak değiştirildi.