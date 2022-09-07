Souza'nın kırmızı kartı iptal edilir mi MHK'dan değerlendirme geldi

MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz, Beşiktaşlı futbolcu Josep de Souza'nın gördüğü kırmızı kart için "Olay çok çirkin. Hakem çaresiz, oyun kurallarını uygulamak zorunda kaldı." dedi.

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MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz ve TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas; haftanın olaylarından Josef'in gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.



MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz Josef'in kırmızı kartı için; "Hakem elbette çaresiz kalarak oyun kurallarını uyguluyor. 3. şahıslar dediğimiz kişiye karşı hareketinden dolayı raporuna yazıyor. Olay çok çirkin. Hakem çaresiz, oyun kurallarını uygulamak zorunda kaldı." dedi.

"Müdahale etmesi kurallara aykırı"

TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas ise; "Josef'in seyirciye ne yaptığını görmedim. Ona müdahale etmesi kurallara aykırı. Şiddetli bir müdahale olarak değerlendiriliyor. İster bir antrenöre, ister bir taraftara eylem olsun sonucu kırmızı kart oluyor" sözlerini sarf etti.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda önceki gün oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol müsabakasının bitiş düdüğünden hemen sonra sahaya giren B.Ö, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı.



6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.