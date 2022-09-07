Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı ile ilgili ortalığı karıştıran bomba itiraf! '' Psikolojik destek aldık''

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve çok izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nda rol alan Merve Dizdar, dizi ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Her yaptığıyla çok konuşulan başarılı oyuncu, bu kez de magazin gündeminde çok konuşulacak: ''Masumlar Apartmanı yüzünden Ezgi, Birkan ve ben psikolojik destek aldık.''

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Ünlü oyuncu Merve Dizdar içerisinde bulunduğu film ve dizilere, başarılı oyunculuk performansıyla farklı bir hava katıyor. Sergilediği gerçekçi oyunculuk performanslarıyla izleyiciyi kendine bağlayan ve bulunduğu projede imzasını atan Merv Dizdar, son olarak katıldığı bir programda yaptığı samimi ve içten açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. En son yer aldığı dizi projesi olan Masumlar Apartmanı ile ilgili yaptığı itiraf ise çok konuşulacak cinsten... Bakın Merve Dizdar, dizi hakkında, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu hakkında yaptığı hangi önemli açıklama ve itiraflarla magazin gündemine geldi... ''Psikolojik destek aldık...''

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 2 sezonuyla seyirciyi kendine bağlamış ve geçtiğimiz aylarda da unutulmaz şekilde final yapmıştı. Merve Dizdar, son olarak Ceyda Düvenci'nin sunduğu ve NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterine hayat veren ve performansıyla 47. Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne sahip olan Merve Dizdar, diziyle alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu.

''Psikolojik destek aldın mı?''

Bilinmeyenler hakkında konuşan ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna bomba gibi bir yanıt verdi. Dizdar, "Tabii. Aldık. Bir gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim" ifadelerini kullandı.

''Selvi Boylum Al Yazmalım'ı her izlediğimde ağlarım"

"Hayatımda oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmedim ve yapmadım. Şunu yap Merve deseler yandık, baştan öğrenmem lazım" diyen Dizdar, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ı her izlediğimde ağlarım" dedi.

Tek celsene boşanmıştı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan ve senelerini büyük bir şoka uğratan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, ayrıldıktan sonra bir arkadaşlık sürdürmeye devam etti. Özel hayatından bahsettiği sohbetlerinde ise son derece samimi ve içten konuşan Merve Dizdar, "Ünlü oldu ayrıldı' dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" dedi.