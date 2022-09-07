Doğu Perinçek'ten olay AK Parti iddiası! Kendini Peygamber'le kıyaslayan Perinçek 'AK Parti bölünecek' dedi

"Hz. Muhammed bir yılda ancak 40 kişi buldu. Hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız" sözleri AK Parti'den sert tepki gören Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti'ye karşı adeta savaş açtı. AK Parti'nin ikiye bölüneceğini iddia eden Doğu Perinçek, Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu'nu da hedef aldı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal canlı yayınında yine coştu. "AK Parti ikiye bölünecek" iddiasında bulunan Perinçek, "Rusya düşmanlığıyla, Çin düşmanlığıyla siz Türkiye'de nasıl iktidarda kalacaksınız?” diye sordu. Perinçek'in AK Parti ve ekonomi iddialarının, Peygamber Efendimiz'e yönelik skandal sözlerine gösterilen tepkilerin ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD'nin "Yaptırım uygulanan Rus şirketlerle iş yapan şirketlere de yaptırım uygulanacak" mektubu sonrası Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin “Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda tavrımız değişmedi” sözlerini eleştirdi. Perinçek, Bakan Nebati'ye 'sana meydan okuyorum' diye çıkıştı.

'Bu politikalarla AK Parti bölünecek'

Hızını alamayan Doğu Perinçek, AK Parti'nin “Atlantikçiler ile vatanseverler” arasında bölüneceğini iddia ederek, “AK Parti bölünecek. Buradan açıkça söylüyorum. Bu politikalarla AK Parti bölünecek” ifadelerini kullandı.

Kim büküyor kulaklarını?

Perinçek, “TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Rusya ile altın fırsat toplantısına katılmaya karar verdi. 1 gün sonra ABD'den bir mektup aldılar, vazgeçtiler. Kim büküyor kulaklarını?” dedi.