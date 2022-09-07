Aşklarına nazar değince alyansları bile çıkarttılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz çıktı

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı eşi Mehmet Dinçerler’in son dönemlerde evliliklerinde sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Hadise sahnede ağlayınca Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı.

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2020 yılının başlarında oyuncu Kaan Yıldırım’la büyük bir aşk yaşayan pop müziğinin ünlü sanatçılarından Hadise evlilik yolunda giden bir yıllık ilişkilerini ihanet iddiaları nedeniyle sonlandırmıştı.

Kısa sürede dünyaevine girmişlerdi

Kalbi bir türlü gerçek aşkı bulmayan ünlü şarkıcı kısa bir süre sonra ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 2021 yılının temmuz ayında aşk yaşamaya başlayan ünlü çift çok kısa bir süre içerisinde evlilik kararı almış ve geçtiğimiz nisan ayında çok az kişinin katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa ‘evet’ demişlerdi.

Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Mutlu giden evlilikleri sırasınca yalnızca Mehmet Dinçerler’in aile şirketleri ile ilgili sıkıntılarıyla gündeme gelen ünlü çift hakkında son zamanlarda aralarının bozuk olduğu ve evliliklerinin biteceği iddiaları ortalarda dolanıyordu.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de sevenleriyle buluşan Hadise’nin sahnede yaptıkları ise iddiaları doğrular cinstendi. Küçük bir yol şarkısını sahnede seslendirirken gözyaşlarını tutamayan ünlü şarkıcının o görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Paylaşımıyla herkesi şaşırttı!

Geçtiğimiz gün Mehmet Dinçerlerin yaptığı paylaşım ise herkesin kafasını iyice karıştırdı. Ünlü iş insanının İnstagram hesabından yaptığı açılış paylaşımındaki o detay herkesi üzdü.

‘Gösteri devam etmeli’ notuyla açılışta ailesiyle fotoğraflarını yayınlayan Dinçerler’in parmağında yüzük olmaması ve fotoğraflarda Hadise’nin olmaması ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Ünlü çiftten iddialara dair henüz bir açıklama gelmedi. İşte Mehmet Dinçerler'in o pozları...