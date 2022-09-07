ÖSYM duyurdu! YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihlerinin başladığını duyurdu. Ek yerleştirme tercih süreci 13 Eylül'de sona erecek.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-2023 öğretim yılı için 2022 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2022-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 13 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.

Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle inceleyin

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2022-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.