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6 ay oldu o kadının peşinde! Adana'da ilginç fatura olayı: Lütfen iletişime geçsin

6 ay oldu o kadının peşinde! Adana'da ilginç fatura olayı: Lütfen iletişime geçsin

ADANA'da esnaflık yapan Doğan Olgun'un elektrik faturası 6 aydır bir kadın tarafından ödeniyor. Yaşadığı durum karşısında şaşkınlığı süren Olgun, 5 bin 500 liralık faturasını ödeyen kadını bulup parasını geri vermek istiyor.

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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan esnaf Doğan Olgun’un (37) bir süre önce elektriğini kesmeye geldiler. Olgun, gelen ekibe neden böyle bir şey yapıldığını sorması üzerine, “Abonelik iptal ettirildi, yeni abonelik almanız gerekiyor” yanıtını aldı.

Bunun üzerine Olgun, elektrik dağıtım şirketine giderek “Yıllardır ben aboneyim neden iptal oldu” diye sorunca yetkililer aboneliğin 6 ay önce Leyla Berhun isimli bir kadının üzerine geçtiğini, 5 bin 800 lira da fatura ödediğini söyledi.

Olgun, kendi evine yeniden abone oldu. Olgun, 6 ay boyunca kendi elektriğinin başkası tarafından ödendiğini öğrenince, parayı vermek için kadını aramaya başladı.

"Bu nasıl oldu bilmiyoruz"

Olgun, kimsenin hakkının kimsede kalmaması gerektiğini belirterek, “6 ay boyunca 5 bin 800 lira tutarındaki faturamızı başkası ödemiş. Biz bu durumu hiç fark etmedik. Bu nasıl oldu onu da bilmiyoruz. Elektriğimiz kesilince bu durumu öğrendik. Ben birçok fatura ödediğim için hiç fark etmedim. Ancak ben bu kadını bulup parasını takdim etmek istiyorum. Onun hakkı bize geçmesin. Biz 6 ay boyunca fatura ödememişiz bu kadın ödemiş. Lütfen bizi izlerse benimle iletişime geçsin ben bu parayı ödemek istiyorum” dedi.

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