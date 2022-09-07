Doğuma sayılı günler kaldı, Gupse Özay'ın son halini görenler şok geçirdi: ''Neredeyse doğuracak!''

Başarılı oyuncu ve yönetme Gupse Özay, 2020'de nikah masasına oturduğu oyuncu Barış Arduç ile evliliğinde 9 aylık hamile... Her paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşen Özay, bu sefer de yapacağını yaptı. Doğuma sayılı günler kala paylaştığı o fotoğrafla, beğeni butonunu çöktü. İşte Gupse Özay'ın karnı burnunda pozu...

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Gupse Özay'ın yazdığı Deliha film setinde tanışan ve çekimler sırasında birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıl birlikteliklerini devam ettirmişlerdi. Sonrasında çift, ilişkilerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı, evlendi. Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve medyaya çok yansıtmayı sevmeyen ünlü çiftin bebek bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Bebeğin cinsiyeti ''kız''

Gupse Özay'ın, sosyal medya hesabında paylaştığı her fotoğraf direkt olarak gündeme geliyordu. Herkesin merak ettiği bebeğin cinsiyeti sonunda belli olmuştu. Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.

Karnı burnunda poz

Anne olmak için sayılı günleri kalan Gupse Özay, 9 aylık hamile ve karnı burnundayken, sosyal medya hesabından yeni pozunu sevenleriyle ve merak edenleriyle paylaştı. O pozu görenler şaşkınlığını ve mutluluğunu gizileyemedi. Doğuma çok az kaldığını, fotoğrafa bakan hemen anladı.

Çeşme'de görüntülenmişti

Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde Çeşme tatilinde karnı burnunda denize girerken kameralara yakalanmıştı. Özel hayatının ve hamilelik sürecinin büyük bir kısmını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda tatilde görüntülendi. Eşi ve arkadaşlarıyla çıktığı Çeşme tatilinde keyifli anlar yaşadığı gözler önüne gelmişti. Özay, Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak ile deniz keyfi yapmıştı.

Bunların yanı sıra ünlü oyuncu Gupse Özay, bazı zamanlar sosyal medya hesabından da fotoğraflar paylaşarak sevenlerini ve hayranlarını mutlu etti.

Hamilelik sürecini gözlerden uzak geçiren Özay'ın son halini görenler ise şaşkınlığını gizlemekte oldukça zorlandı. Anne olmak için gün sayan Gupse Özay'ın son paylaşımından sonra ise, kısa süre içinde beğeni butonu çöktü.

''Hamile değilim ama çok istiyorum''

Şimdilerde 9 aylık hamile olan Gupse Özay'ın geçtiğimiz sene de hamilelik haberi çıkmış, hamile olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili çıkan haberleri yalanlayan Özay "Hamile değilim ama çok istiyorum" diyerek bebek istediğini söylemişti. Bu açıklamadan sonra hayranları bir miktar hayal kırıklığına uğrasa da, daha sonra gelen müjdeli hamilelik haberini duyunca tebrik mesajlarını ilettiler.