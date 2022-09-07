İngiliz basınında gündem oldu! Meghan Markle'ın kombini fiyatıyla dudak uçuklattı

Prens Harry ile Almanya'yı gezen Meghan Markle'ın tercih ettiği kıyafet ve takılarının değeri dudak uçuklattı. Kombini 550 bin TL tutan Markle'ın yüzüğü ise tek başına 5 milyon 600 bin TL...

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İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararı ve sonrasındaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle, Almanya’nın Düsseldorf kentinde Invictus Games etkinliğine katıldı.

Gazi, yaralı, hasta asker erkekler ve kadınlar için düzenlenen uluslararası bir spor yarışması olan Invictus Games, 37 yaşındaki Prens Harry'nin aktif katılımıyla her sene gündeme geliyordu. Dün Manchester’da yaptığı konuşmasıyla gündem olan Markle, bu kez Almanya’da seçtiği kıyafetler ve pahalı takılarıyla gündemdeydi.

Kolsuz üst 5 bin, pantolonu 22 bin TL

Anine Bing’e ait 245 sterlinlik (yaklaşık 5 bin TL) değerinde kolsuz bir üst tercih eden Markle, bej rengi üstünü pastel tonlarda Brandon Maxwell pantolonu ile tamamladı. Sussex Düşesi’nin pantolonun değerinin ise 1040 sterlin yani yaklaşık 22 bin TL olduğu belirlendi.

Markle’ın kıyafetleri kadar takıları da ön plandaydı. Sussex Düşesi kolunda adeta bir servetle etkinliğe katılırken, İngiliz basını Düşes’in takılarını tek tek fiyatlandırdı.

Saati 372 bin TL

Markle’ın mücevherleri arasında en dikkat çeken kuşkusuz kayınvalidesi Prenses Diana’nın 17.800 sterlinlik (372 bin TL) altın Cartier Tank saatiydi. Saatini yine Cartier’in 5 bin sterlin yani yaklaşık 104 bin TL’lik Love bilezikleriyle tamamlayan Markle, Jennifer Meyer tarafından tasarlanan 54 bin TL’lik altın bilekliği de kolundan çıkarmadı.

Markle’ın baştan aşağı kombini takılarıyla birlikte yaklaşık 557 bin TL olarak hesaplanırken, tercihleri de İngiliz basınında gündem oldu.

Nişan yüzüğü 5.5 milyon TL

Ayrıca Markle’ın 271 bin sterlin (5 milyon 600 bin TL) değerindeki nişan yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, çift, Almanya turunda büyük ilgiyle karşılandı. Prens Harry ve Meghan Markle için Düsseldorf’taki belediye binasının önüne 25 metre uzunluğunda kırmızı halı serildi.

Prens Harry ile Meghan Markle çifti, belediye binası önünde bekleyen yüzlerce kişiyi selamladı. Harry, kendilerini bekleyenlere, Almanca olarak “Merhaba Düsseldorf, burada olmaktan çok mutluyuz” dedi.