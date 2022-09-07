Kimlikle gidip gelmek mümkün! İşte Bosna Hersek'te gezilecek yerler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti sonrası 2 ülke arasında kimlik kartıyla seyahat edilebilme imkanı sağlandı. Bu karar sonrası birçok kişi Bosna Hersek'te gezilecek yerler araması yapmaya başladı.

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Bosna Hersek'e bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyetler arası görüşmenin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve konsey üyeleri ile ortak basın toplantısı düzenledi ve Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlik kartıyla gidiş gelişlerin yapılabileceği kararını açıkladı. Bu kararın ardından birçok kişi Bosna Hersek ile ilgili bilgileri internet üzerinden araştırmaya başladı. Gerek Bosna Hersek para birimi olsun, gerek Bosna Hersek'e nasıl gidilir gibi sorular olsun birçok konu araştırılırken en çok merak edilen konular arasında ise Bosna Hersek'te gezilecek yerler nereler şeklinde oldu.

İşte Bosna Hersek'e gitmeniz durumunda mutlaka gezmeniz gereken mekanlar...

Saraybosna Başçarşı

Çarşı, Saraybosna'da tarihi değer taşıyan, alışveriş merkezlerinden biri olarak biliniyor. Çarşının ortasında tarihi bir sebil bulunmaktadır. Çarşı, Osmanlı Dönemi'nde inşa edilmiştir. Bu nedenle içerisinde birçok Osmanlı mimarisine rastlamak mümkün. Dükkanlar, bedestenler, camiler ve akla gelebilecek yapılar da vardır. 19. yüzyılda bir yangın sonrası harap olmuş ve yeniden yaptırılmış olsa da her noktası tarih kokmaktadır.

Saraybosna Umut Tüneli

Saraybosna'da gezmeye devam edenler için ikinci uğrak yeri Umut Tüneli olarak bilinir. Tünel, Savaş yıllarında çok mühim bir görev üstlenmiştir. Bu nedenle müze haline gelmiştir. Şehrin hayatta kalmasında ve savaşta teslim olmamasında etkili olan yer olarak kabul edilir. Savaşta hastalar ve yaralılar buraya taşınarak tedavi ettirilirken, mühimmatlar da burada saklanmıştır.

Saraybosna Katedrali

Saraybosna'da bulunan ve tarihiyle ünlü olan Katedral her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. 1889 senesinde Ferdadiye Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. Yapılışı esnasında Notre Dame Katedrali esin kaynağı olmuştur. Katolikler burada ibadetlerini yapmakta ve buraya "İsa'nın Yüce Kalbi" adını vermektedir. Bosna Hersek, bilhassa Saraybosna, farklı dinlerin bir arada yaşadığı bir yer olmuştur.

Mostar Köprüsü

Saraybosna'nın ardından en fazla dikkat çeken şehir Mostar olarak kabul edilir. En çok ziyaret akınına uğrayan şehir olarak bilinir Mostar Köprüsü ise uğrak mekanlardan biridir. Neretva Nehri üzerinde bir konumda bulunmaktadır. Köprü dünyanın en önemli yapıları arasında yer alır. Zira bazı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. 1566 senesinde Mimar Hayreddin tarafından inşa edilmiş olup, dönemin özelliklerine göre bir hayli teknolojiktir. Dünya Miras Listesi'ne eklenmiş olan nadir eserlerden biri olarak bilinir.

Kravice Şelaleleri

Mostar'da bulunan, en fazla ziyaret edilen tarihi mekanlardan birisi de Kravice Şelaleleri olarak olarak bilinir. Kentin yaklaşık olarak 40 km uzağında bulunur. Şelale oldukça yüksek olup 25 metre yükseklikten akmaktadır. Her yaz yemyeşil doğasıyla birlikte turistlerin akınına uğrar.

Patoçari Mezarlığı

Sırp Cumhuriyeti sınırlarında yer alan Srebrenitsa sınırlarındaki tarihi mezarlıktır. Bu mezarlığın ilginç bir özelliği vardır. Farklı doğum tarihine sahip ama aynı tarihte ölmüş kişilerin mezarları burada bulunur. Çünkü mezarlık 1995 yılında Sırp birlikleri tarafından öldürülen erkek Boşnak sivillerinden oluşur.

Blagay Kasabası

Neretva'nın kollarından biri olan Buna Nehrinin çıkış noktasındadır. Bu belde Müslümanlığın yayıldığı ilk belde olarak bilinir. Mostar'a 15 km uzaklıkta olup zamanında tekke olarak bilinen bir kasabadır. Bunun yanı sıra burada balık tesisleri mevcuttur. Burada tutularak pişirilen lezzetli kırmızı balıklar yemek mümkündür.

Poçiteli Köyü

Türk köyü hatta ilk Türk köyü olarak kabul edilmektedir. Blagay ve Kravice Şelalesi arasında kalan, oldukça yeşil tabiatıyla biline verimli bir köydür. Köy sınırlarında ünlü tarihi Visako Kalesi ziyaret edilebilir. Bu köy UNESCO listesinde yer alan küçük ve şirin bir yerdir.