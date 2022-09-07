BIST 3.366
DOLAR 18,24
EURO 18,08
ALTIN 998,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kan donduran olay! İş insanı kiracısı tarafından öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kan donduran olay! İş insanı kiracısı tarafından öldürüldü

BATMAN'dan son gelen haber kan dondurdu. İş insanı Suat Özperk, çıkan tartışmada kiracısı tarafından öldürüldü. Kiracı Veysi R. gözaltına alındı.

Abone ol

Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün gece  iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Hande Fırat çılgına döndü! 15 Temmuz iddialarına sert yanıt verdi: Yettiniz artık zavallısınız...
Gazeteci Hande Fırat çılgına döndü! 15 Temmuz iddialarına sert yanıt verdi: Yettiniz artık zavallısınız...
Doğuma sayılı günler kaldı, Gupse Özay'ın son halini görenler şok geçirdi: ''Neredeyse doğuracak!''
Doğuma sayılı günler kaldı, Gupse Özay'ın son halini görenler şok geçirdi: ''Neredeyse doğuracak!''
Aşklarına nazar değince alyansları bile çıkarttılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz çıktı
Aşklarına nazar değince alyansları bile çıkarttılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz çıktı
Ayasofya ile ilgili yeni skandal iddiası! Kabe tasvirli panodan Kabe çalındı...
Ayasofya ile ilgili yeni skandal iddiası! Kabe tasvirli panodan Kabe çalındı...
6 ay oldu o kadının peşinde! Adana'da ilginç fatura olayı: Lütfen iletişime geçsin
6 ay oldu o kadının peşinde! Adana'da ilginç fatura olayı: Lütfen iletişime geçsin
Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
Yunan S-300 taciziyle ilgili soruya Pentagon sözcüsü general bakın ne yanıt verdi?
Yunan S-300 taciziyle ilgili soruya Pentagon sözcüsü general bakın ne yanıt verdi?
Souza'nın kırmızı kartı iptal edilir mi MHK'dan değerlendirme geldi
Souza'nın kırmızı kartı iptal edilir mi MHK'dan değerlendirme geldi
Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı ile ilgili ortalığı karıştıran bomba itiraf! '' Psikolojik destek aldık''
Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı ile ilgili ortalığı karıştıran bomba itiraf! '' Psikolojik destek aldık''
Taze aşıkların aşkı belgelendi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele görüntülendi
Taze aşıkların aşkı belgelendi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele görüntülendi