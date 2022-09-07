Kan donduran olay! İş insanı kiracısı tarafından öldürüldü

BATMAN'dan son gelen haber kan dondurdu. İş insanı Suat Özperk, çıkan tartışmada kiracısı tarafından öldürüldü. Kiracı Veysi R. gözaltına alındı.Abone ol
Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, dün gece iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı.