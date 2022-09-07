İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eylem hazırlığındaki 'Rami Remo' yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ’ın sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumlusu ve örgüt imamı 5 kişinin Gaziantep'te eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in de olduğu belirtildi.Abone ol
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ’ın sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumlusu ve örgüt imamı 5 kişinin Gaziantep'te eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
Eylem hazırlığındayken yakalandı
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı" denildi.