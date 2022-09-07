BIST 3.375
DOLAR 18,23
EURO 18,09
ALTIN 999,14
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener "Altılı Masa, Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dedi iddiası! Yavaş: 'Aday olurum'

Meral Akşener "Altılı Masa, Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dedi iddiası! Yavaş: 'Aday olurum'

Bomba kulis haber geldi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Altılı Masa, Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dediğini iddia eden Hulki Cevizoğlu, Mansur Yavaş'ın da 'adaylıkta konsensus olursa aday olurum' dediğini iddia etti.

Abone ol

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken flaş bir kulis haberi geldi. CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık konusu hakkında görüştüklerini iddia etti. Hulki Cevizoğlu "Bana gelen bilgi" dedikten sonra şu kulis haberleri paylaştı:

- Meral Akşener, Ankara'da İYİ Parti il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Altılı Masa Mansur Bey'i aday göstermezse ben tek başıma Mansur Yavaş'ı adaş gösteririm" demiş...

- Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüşmesinde "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında olduğu gibi cumhurbaşkanlığı adaylığında da konsensüs olursa aday olurum" dedi...

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışanlar sabah dükkana geldiğinde farketti güvenlik kamerasına bakınca inanamadılar
Çalışanlar sabah dükkana geldiğinde farketti güvenlik kamerasına bakınca inanamadılar
İngiliz basınında gündem oldu! Meghan Markle'ın kombini fiyatıyla dudak uçuklattı
İngiliz basınında gündem oldu! Meghan Markle'ın kombini fiyatıyla dudak uçuklattı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eylem hazırlığındaki 'Rami Remo' yakalandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eylem hazırlığındaki 'Rami Remo' yakalandı
Yüksek enerji fiyatları Alman sanayisini vurdu
Yüksek enerji fiyatları Alman sanayisini vurdu
Babasının ölüm haberini aldı Kandıra yolunda feci kaza yaptı
Babasının ölüm haberini aldı Kandıra yolunda feci kaza yaptı
Kan donduran olay! İş insanı kiracısı tarafından öldürüldü
Kan donduran olay! İş insanı kiracısı tarafından öldürüldü
Gazeteci Hande Fırat çılgına döndü! 15 Temmuz iddialarına sert yanıt verdi: Yettiniz artık zavallısınız...
Gazeteci Hande Fırat çılgına döndü! 15 Temmuz iddialarına sert yanıt verdi: Yettiniz artık zavallısınız...
Doğuma sayılı günler kaldı, Gupse Özay'ın son halini görenler şok geçirdi: ''Neredeyse doğuracak!''
Doğuma sayılı günler kaldı, Gupse Özay'ın son halini görenler şok geçirdi: ''Neredeyse doğuracak!''
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı tıkla öğren
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı tıkla öğren
Aşklarına nazar değince alyansları bile çıkarttılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz çıktı
Aşklarına nazar değince alyansları bile çıkarttılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz çıktı