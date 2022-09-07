Meral Akşener "Altılı Masa, Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dedi iddiası! Yavaş: 'Aday olurum'

Bomba kulis haber geldi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Altılı Masa, Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dediğini iddia eden Hulki Cevizoğlu, Mansur Yavaş'ın da 'adaylıkta konsensus olursa aday olurum' dediğini iddia etti.

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Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken flaş bir kulis haberi geldi. CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık konusu hakkında görüştüklerini iddia etti. Hulki Cevizoğlu "Bana gelen bilgi" dedikten sonra şu kulis haberleri paylaştı:

- Meral Akşener, Ankara'da İYİ Parti il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Altılı Masa Mansur Bey'i aday göstermezse ben tek başıma Mansur Yavaş'ı adaş gösteririm" demiş...

- Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüşmesinde "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında olduğu gibi cumhurbaşkanlığı adaylığında da konsensüs olursa aday olurum" dedi...