Şarkıcı Simge Sağın'dan şok eden karar! Öyle bir şey yaptı ki, kimse tanıyamadı

Şarkıcı Simge Sağın, yeni şarkısının klip çekimleri için kameraların karşına geçti. Klip çekimlerinden sonra tamamen değiştirecek bir hamle yaptı. Bu ani kararıyla tüm hayranlarını adeta şok etti. Yeni halini görenler, ünlü şarkıcıyı tanıyamadı. İşte Simge Sağın'ın son hali...

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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Yeni şarkısının klibi için sadece 150 bin TL harcadığı konusuyla magazin kulislerinde çok konuşulan Simge Sağın, klip görüntülerindeki cesur halleriyle tüm gözleri üzerine çekmişti. Pozlarıyla dudak ısırtan Sağın, son yaptığıyla da çok fazla konuşulacak gibi...

Klibi için sadece 150 bin TL harcama yaptı

‘Ne Güzel’ adlı şarkısının klibinde yakışıklı genç erkek arkadaşıyla dolu dizgin bir aşk yaşayan güzel kadın rolünü üstlenen Simge Sağın'ın yakışıklı sevgilisini oynayan Oliver Jacobs ile yakınlaştığı, sarılıp öpüştüğü sahneler ile sosyal medyada gündem oldu, bomba gibi patladı. Beşiktaş Akaretler’de bulunan bir otelde çekilen klibe 150 bin TL harcama yapıldığı öğrenildi ve gündeme bomba gibi düşen klip çok kısa sürede çekildi.

Erişime kapatıldı

YouTube’da en trend videolar listesine hemen girmeyi başaran başarılı ve güzel şarkıcı Simge Sağın, klibin kullanıcı erişiminin kapatılarak ve arama motorlarına yazılınca çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima ederek, "Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun” sözleriyle iddialı bir şekilde gönderme yaptı.

İmajını değiştirdi

Yeni çıkardığı şarkının klip çekimlerinin bittikten sonra günlük hayatına dönen şarkıcı Simge Sağın, uzun süredir kullandığı koyu saçlarını ani bir karar alarak sarı renge boyattı ve saçlarının yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. O fotoğrafı gören takipçileri ve sevenleri, ünlü şarkıcıyı tanıyamadı. Simge Sağın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni tarzı, kısa süre içinde herkes tarafından görüntülendi ve çok beğenildi. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyadan paylaştığı yeni imajı...

Simge Sağın kimdir?

Şarkıcı Simge Sağın 8 Ağustos 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yerini almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda müzik kanallarında çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi. Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvik etmesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı.