Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi sona erdi

İngiliz ekibi Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildiğini duyurdu. Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'a karşı dün şok bir yenilgi almıştı.

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Premier Lig'in 6. haftasını 6. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilen Chelsea'de Tuchel dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea'nin yeni sahiplerinin değişim için doğru zaman olduğunu düşündükleri belirtildi ve 49 yaşındaki Alman teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Ülkesinin Mainz 05 ve Borussia Dortmund, Fransa'nın da Paris Saint-Germain (PSG) takımlarını çalıştıran Tuchel, 2021'in ocak ayında Chelsea'nin başına geçmişti. Tuchel yönetimindeki Chelsea, 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Chelsea'den yapılan resmi açıklama şöyle:

"Chelsea FC' adına Thomas'a ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri tüm çabalar için şükranlarımızı sunuyoruz. Thomas, burada geçirdiği süre içinde Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Chelsea tarihinde haklı olarak bir yere sahip olacak.

Yeni sahiplik grubu, kulübü devralmasının üzerinden 100 güne ulaştığından ve kulübü ileriye taşımak için yoğun çalışmalarına devam ederken, yeni sahipler bu geçişi yapmak için doğru zaman olduğuna inanıyor.

Yeni bir teknik direktör getirilene kadar yapılana kadar başka bir yorum yapılmayacak."