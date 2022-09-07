Magazin dünyasını sarsan iddia! Pınar Eliçe, Hadise'nin sahnede ağlama sebebini açıkladı!

Sevilen şarkıcı Hadise. İzmir'de verdiği konserde 'hayatımın şarkısı' diyerek Küçük Bir Yol isimli şarkıyı söylemiş ve şarkı sırasında gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Yaşanan bu durumun sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Hadise, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Hayatımın şarkısı dediğim Küçük Bir Yol'u tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum.

Hadise'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, dikkat çeken bu konu Beyaz TV ekranlarında yer alan Beyaz Magazin programında da ele alındı.

Yapımcılığını usta isim Bilal Özbilge'nin yaptığı, Didem Delen, Bilal Özcan ile Pınar Eliçe'nin muhteşem uyumlarıyla magazin gündemine yön veren "Beyaz Magazin" programında özellikle ses sanatçısı Pınar Eliçe; açık sözlü ve samimi yorumlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Pınar Eliçe; Hadise'nin ağlama konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hadise'nin hamile kalmak için bir tedavi sürecinde olduğunu ifade ederek, aşırı hormon yüklemesi nedeniyle ünlü şarkıcının hassas bir dönemden geçtiğini söyleyerek bombayı patlattı.

"Kaan Yıldırıma gönderme değil"

Pınar Eliçe, söz konusu şarkının Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'a gönderme olduğu konusuna asla katılmadığını da sözlerine ekledi.

İşte Hadise'nin o anları

Hadise - Küçük Bir Yol şarkı sözleri

Buralar yalan, uzak bir de

Bir arasan, bu kalp delirir

Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz

Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler

Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın

Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında

Oralar nasıl? uzak tabii

Gel desem? diyemem peki

Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz

Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler

Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın

Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında

Küçük bir yolda çarpışsak senle

Vazgeçsem olmaz ki

Bu sel durulmaz ki böyle

Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın

Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında

Küçük bir yoldayım

Küçük bir yoldayım

Bir yoldayım