Magazin dünyasını sarsan iddia! Pınar Eliçe, Hadise'nin sahnede ağlama sebebini açıkladı!

Hadise'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, dikkat çeken bu konu Beyaz TV ekranlarında yer alan Beyaz Magazin programında da ele alındı.
Yapımcılığını usta isim Bilal Özbilge'nin yaptığı, Didem Delen, Bilal Özcan ile Pınar Eliçe'nin muhteşem uyumlarıyla magazin gündemine yön veren "Beyaz Magazin" programında özellikle ses sanatçısı Pınar Eliçe; açık sözlü ve samimi yorumlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Pınar Eliçe; Hadise'nin ağlama konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hadise'nin hamile kalmak için bir tedavi sürecinde olduğunu ifade ederek, aşırı hormon yüklemesi nedeniyle ünlü şarkıcının hassas bir dönemden geçtiğini söyleyerek bombayı patlattı.
"Kaan Yıldırıma gönderme değil"
Pınar Eliçe, söz konusu şarkının Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'a gönderme olduğu konusuna asla katılmadığını da sözlerine ekledi.
İşte Hadise'nin o anları
Hadise - Küçük Bir Yol şarkı sözleri
Buralar yalan, uzak bir deBir arasan, bu kalp delirir
Umutsuz olmaz aşksız yaşanmazKuşku duyanlar ve yanmadan sönenler
Küçük bir yoldayım en başındayımKendi kendimle hep sıfırdayımSenin dağların benim yollarımO sen olsaydın
Benim yanımdaSağımda solumda ufkumdaSenin yanındaYazında kışında tüm baharlarında
Oralar nasıl? uzak tabiiGel desem? diyemem pekiUmutsuz olmaz aşksız yaşanmazKuşku duyanlar ve yanmadan sönenler
Küçük bir yoldayım en başındayımKendi kendimle hep sıfırdayımSenin dağların benim yollarımO sen olsaydın
Benim yanımdaSağımda solumda ufkumdaSenin yanındaYazında kışında tüm baharlarında
Küçük bir yolda çarpışsak senleVazgeçsem olmaz kiBu sel durulmaz ki böyle
Küçük bir yoldayım en başındayımKendi kendimle hep sıfırdayımSenin dağların benim yollarımO sen olsaydın
Benim yanımdaSağımda solumda ufkumdaSenin yanındaYazında kışında tüm baharlarında
Küçük bir yoldayımKüçük bir yoldayımBir yoldayım