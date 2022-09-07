BIST 3.395
DOLAR 18,23
EURO 18,06
ALTIN 998,48
HABER /  MAGAZİN

Magazin dünyasını sarsan iddia! Pınar Eliçe, Hadise'nin sahnede ağlama sebebini açıkladı!

Magazin dünyasını sarsan iddia! Pınar Eliçe, Hadise'nin sahnede ağlama sebebini açıkladı!

Televizyon dünyasının tanınan ismi Pınar Eliçe, Küçük Bir Yol şarkısını söylerken Hadise'nin ağlaması üzerine magazin dünyasını sarsacak bir iddia ortaya attı.

Abone ol

Sevilen şarkıcı Hadise. İzmir'de verdiği konserde 'hayatımın şarkısı' diyerek Küçük Bir Yol isimli şarkıyı söylemiş ve şarkı sırasında gözyaşlarına hakim olamamıştı.

"Hayatımın şarkısı"

Yaşanan bu durumun sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Hadise, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Hayatımın şarkısı dediğim Küçük Bir Yol'u tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum.

Hadise'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, dikkat çeken bu konu Beyaz TV ekranlarında yer alan Beyaz Magazin programında da ele alındı.

Yapımcılığını usta isim Bilal Özbilge'nin yaptığı, Didem Delen, Bilal Özcan ile Pınar Eliçe'nin muhteşem uyumlarıyla magazin gündemine yön veren "Beyaz Magazin" programında özellikle ses sanatçısı Pınar Eliçe; açık sözlü ve samimi yorumlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Pınar Eliçe; Hadise'nin ağlama konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hadise'nin hamile kalmak için bir tedavi sürecinde olduğunu ifade ederek, aşırı hormon yüklemesi nedeniyle ünlü şarkıcının hassas bir dönemden geçtiğini söyleyerek bombayı patlattı.

"Kaan Yıldırıma gönderme değil"

Pınar Eliçe, söz konusu şarkının Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'a gönderme olduğu konusuna asla katılmadığını da sözlerine ekledi. 

İşte Hadise'nin o anları

Hadise - Küçük Bir Yol şarkı sözleri

Buralar yalan, uzak bir deBir arasan, bu kalp delirir

Umutsuz olmaz aşksız yaşanmazKuşku duyanlar ve yanmadan sönenler

Küçük bir yoldayım en başındayımKendi kendimle hep sıfırdayımSenin dağların benim yollarımO sen olsaydın

Benim yanımdaSağımda solumda ufkumdaSenin yanındaYazında kışında tüm baharlarında

Oralar nasıl? uzak tabiiGel desem? diyemem pekiUmutsuz olmaz aşksız yaşanmazKuşku duyanlar ve yanmadan sönenler

Küçük bir yoldayım en başındayımKendi kendimle hep sıfırdayımSenin dağların benim yollarımO sen olsaydın

Benim yanımdaSağımda solumda ufkumdaSenin yanındaYazında kışında tüm baharlarında

Küçük bir yolda çarpışsak senleVazgeçsem olmaz kiBu sel durulmaz ki böyle

Küçük bir yoldayım en başındayımKendi kendimle hep sıfırdayımSenin dağların benim yollarımO sen olsaydın

Benim yanımdaSağımda solumda ufkumdaSenin yanındaYazında kışında tüm baharlarında

Küçük bir yoldayımKüçük bir yoldayımBir yoldayım

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den taşındı ünü dünyaya yayıldı! Can Yaman Venedik'te 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü aldı
Türkiye'den taşındı ünü dünyaya yayıldı! Can Yaman Venedik'te 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü aldı
Akıllara zarar iddia! Temizlik görevlisinin doğum yaptırdığı bebek sakat kaldı
Akıllara zarar iddia! Temizlik görevlisinin doğum yaptırdığı bebek sakat kaldı
Sakarya'da korkunç olay! Boşanma davalarının olduğu gün yaptı
Sakarya'da korkunç olay! Boşanma davalarının olduğu gün yaptı
Meral Akşener "Altılı Masa, Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dedi iddiası! Yavaş: 'Aday olurum'
Meral Akşener "Altılı Masa, Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dedi iddiası! Yavaş: 'Aday olurum'
İngiliz basınında gündem oldu! Meghan Markle'ın kombini fiyatıyla dudak uçuklattı
İngiliz basınında gündem oldu! Meghan Markle'ın kombini fiyatıyla dudak uçuklattı
Bursa'ya ailesiyle gezmeye geldi karın ağrısı çekince hastaneye gitti gerçeği öğrendi
Bursa'ya ailesiyle gezmeye geldi karın ağrısı çekince hastaneye gitti gerçeği öğrendi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eylem hazırlığındaki 'Rami Remo' yakalandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eylem hazırlığındaki 'Rami Remo' yakalandı
Yüksek enerji fiyatları Alman sanayisini vurdu
Yüksek enerji fiyatları Alman sanayisini vurdu
Kimlikle gidip gelmek mümkün! İşte Bosna Hersek'te gezilecek yerler
Kimlikle gidip gelmek mümkün! İşte Bosna Hersek'te gezilecek yerler
Babasının ölüm haberini aldı Kandıra yolunda feci kaza yaptı
Babasının ölüm haberini aldı Kandıra yolunda feci kaza yaptı