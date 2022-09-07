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HDP'ye bakanlık tartışması! İYİ Parti'de 'Gürsel Tekin' istifası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
HDP'ye bakanlık tartışması! İYİ Parti'de 'Gürsel Tekin' istifası

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye yönelik açıklamaları tartışılmaya devam ederken ilk istifa haberi de geldi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Gürsel Tekin’in HDP’ye yönelik “bakanlık” açıklamalarına tepki göstererek görevinden istifa etti. Partisine istifa dilekçesini sunan Özışık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım.

'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

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