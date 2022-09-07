7 Eylül altın fiyatları şoke ediyor! Resmen çakıldı gram altın 1000 liranın altına düştü
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. 7 Eylül altında şoke eden bir düşüş yaşandı ve gram altın 994 liraya geriledi. Fiyatlardaki düşüşte FED'in etkili olduğu düşünülüyor. İslam Memiş yaptığı açıklamada ons altına dikkat çekmişti.
Hem küresel hem de iç piyasalar 20 Eylül'de açıklanacak Fed faiz kararını şimdiden fiyatlamaya başladı. Dolar yükselirken altın, gümüş, Euro, Sterlin ve kripto paralar değer kaybediyor. Özellikle altındaki düşüş şaşırtmaya devam ediyor. 7 Eylül gram altın 994 lira seviyesinde...Dolar 18.24 liradan alıcı buluyor. Uzman isim İslam Memiş de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ons altının Fed etkisiyle 1.680 dolara kadar düşebileceğini açıklamıştı.
Altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1700 doların altında hareket ediyor.
Altın fiyatlarındaki düşüşte dün ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü verisinin Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisini pekiştirmesi etkili oldu.
İç piyasada gram altın 994 lira, çeyrek altın 1663 lira, cumhuriyet altını 6 bin 842 liradan satılıyor.