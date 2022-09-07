7 Eylül altın fiyatları şoke ediyor! Resmen çakıldı gram altın 1000 liranın altına düştü

Hem küresel hem de iç piyasalar 20 Eylül'de açıklanacak Fed faiz kararını şimdiden fiyatlamaya başladı. Dolar yükselirken altın, gümüş, Euro, Sterlin ve kripto paralar değer kaybediyor. Özellikle altındaki düşüş şaşırtmaya devam ediyor. 7 Eylül gram altın 994 lira seviyesinde...Dolar 18.24 liradan alıcı buluyor. Uzman isim İslam Memiş de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ons altının Fed etkisiyle 1.680 dolara kadar düşebileceğini açıklamıştı.