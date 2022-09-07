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'2 Ekim'i bekleyip görelim' deyip açıkladı! Cem Küçük'ten olay iddia

'2 Ekim'i bekleyip görelim' deyip açıkladı! Cem Küçük'ten olay iddia

TÜRKİYE gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ve altılı masanın çıkarmayı planladığı ortak aday hakkında, "Kemal Bey belediye başkanlarına kapıyı kapattı. Geriye Meral Hanım kalıyor. Başka da aday yok zaten. Şapkadan tavşan zor çıkar. 2 Ekim'deki toplantı her şeyi açığa kavuşturacak" yorumunu yaptı.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ve altılı masanın çıkarmayı planladığı ortak aday hakkında, "Kemal Bey belediye başkanlarına kapıyı kapattı. Geriye Meral Hanım kalıyor. Başka da aday yok zaten. Şapkadan tavşan zor çıkar. 2 Ekim'deki toplantı her şeyi açığa kavuşturacak" yorumunu yaptı. Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2 Ekim'deki toplantıyı bekleyip görelim"

"Böylece masanın geleceği de şekillenecek. Ya altılı masa devam edecek ya da dağılacak. Bu durum en çok Cumhur İttifakı’na yarar. 'Kendi aralarında bile anlaşamıyorlar...' derler. Bu kadar ekonomik sıkıntının olduğu yerde bile çözüm üretmeyen ve aday çıkaramayan Millet İttifakı seçmen gözünde ciddi soru işaretleri barındırır. Belki de Cumhur İttifakı’nın dediği olacak ve altılı masa dağılacak... Seçimlere 9 ay kala hâlâ aday çıkmaması ilginç!.. 2 Ekim'deki toplantıyı bekleyip görelim..."

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