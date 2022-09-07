Rusya lideri Putin: Erdoğan'la görüşeceğim! Tahıl koridorunda kandırıldık, yoksul ülkelere değil AB'ye gidiyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tahıl koridoruyla ilgili flaş çıkış. Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasında belirlenen sevkiyat rotasında değişiklik yapılması gerektiğini savunan Rus lider Putin, "Ukrayna tahılı yoksul ülkelere değil Avrupa Birliği'ne sevk ediliyor. Biz ve en yoksul ülkeler kandırıldık" dedi. Putin, bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdiğini belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin arabuluculuğunda Ukrayna’yla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasında belirlenen sevkiyat rotasına değişiklik yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Putin, bugün Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

‘Tahıl anlaşmasında kandırıldık'

Rusya’nın Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını yeniden başlatmak için elinden geleni yaptığını belirten Rus lider, Ukrayna’dan çıkan tahılın tamamının düşük gelirli ülkelere değil, Avrupa Birliği’ne sevk edildiğini ve düşük gelirli ülkelerin gıdaya erişimi kaybettiğini savunarak “Biz ve en yoksul ülkeler kandırıldık” dedi. Putin şu ifadeleri kullandı:

Tahıl yoksul ülkelere değil AB'ye gidiyor

“Ukrayna’yla ilgili tüm zorluklara rağmen Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleri ve Afrika ülkelerinin liderleriyle görüştüm ve Ukrayna tahıl ihracatını kolaylaştırmak için onlara söz verdim. Bunu Türkiye ile yaptık. Ara ülke olarak Türkiye haricinde Ukrayna’dan ihraç edilen tahılın tamamı pratikte gelişmekte olan en yoksul ülkelere değil AB ülkelerine gönderiliyor.”

Ukrayna tahılına kısıtlamayı Erdoğan'la görüşeceğim

Putin, bu şartlarda Ukrayna’dan tahıl ihracatının sınırlanmasının söz konusu olabileceğini ve bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdiğini söyledi. Putin, küresel gıda piyasasındaki sorunların artmasının olası olduğunu ve insani bir felaketin yaklaştığını ifade etti.