Hemoroid ile başınız dertteyse bu yöntemleri mutlaka deneyin! En etkili doğal ilaçlar

Anüsün yakınında hem içten hem de dıştan oluşabilen damar genişlemelerine hemoroid denir. Hemoroid, rektumun alt kısmının genişlemesine ve iltihaplanmasına, ilerlediği durumlarda sarkma ve kanamalara yol açan olan bir kan tıkanıklığıdır. Siz de bu rahatsızlıkla mücadele ediyorsanız, bu yöntemleri mutlaka deneyin.

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Hemoroid tedavisi için kullanılan doğal ilaçlar, dolaşım sistemi üzerinde etkili olan damar genişlemesini önleyen, iltihap önleyici ve damar koruyucu etkiye sahip oldukça şifalı bitkilerdir. Hemoroid tedavisi için kullanabileceğiniz bitkisel ve doğal ilaçların yanında, bol su tüketimi de sürecinizi ciddi oranda hızlandıracaktır. Sizler için, hemoroid tedavisinde kullanabileceğiniz doğal yöntemleri derledik. İşte bu etkili doğla yollarla, hemoroid rahatsızlığınızdan kurtulabilirsiniz...

Kırmızı asma

Kırmızı asma, içerdiği tanen sayesinde damarlar üzerinde daraltıcı bir etki gösterir. İçeriği, kılcal damarları koruyabilen ve venöz duvarları güçlendirebilen flavonoidler ve C vitamini açısından oldukça zengindir. Kırmızı asma, bununla beraber çok etkili bir antioksidandır ve hücresel yaşlanmanın önünde bir kalkan olarak durur. Alt ekstremitelerin, varislerin, hemoroidlerin venöz yetmezliğini tedavi etmek için de kullanılır. Kırmızı asma her türlü varis, flebit, ödem, hemoroid, selülit ve alt uzuvlardaki ağırlık hissi için işe yarar bir doğal yöntemdir. En önemli etkilesi ise ödem ve şişmeyi önlemeleridir.

Cadı fındığı

Cadı fındığı, içeriğindeki zengin tanen bileşeni, büzücü özelliklere sahip aktif maddeleri sayesinde hemoroide karşı oldukça etkili bir doğal yöntemdir. Damar duvarlarının sağlığını olumlu yönde etkileyen ve destekleyen flavonoidlerin varlığından dolayı kanamalara karşı da oldukça etkilidir. Cadı fındığı hem besin olarak hem de krem olarak kullanıma uygundur.

Aloe vera

Aloe veranın sağlığa olan faydaları saymakla bitmez. Vücuttaki tüm sindirim sistemi için muhteşem bir iltihap önleyicidir ve sindirim işine de yardımcı olur. Ayrıca bağırsak hareketlerini kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini destekler. Dışkıyı yumuşatır ve kolonu dezenfekte eder. İyileştirici ve iltihap önleyici etkisi olan aloe vera, jel şeklinde uygulanabildiği gibi çeşitli birçok tarifte de kullanılabilir.

Selvi yağı

2 damla selvi esansiyel yağını seyreltin, cadı fındığı merhemi veya aynısefa yağı veya kremiyle birlikte hemoroid bölgenize uygulayın. Bu yöntem, varisler ve hemoroid için oldukça etkili olacaktır.

At kestanesi

At kestanesi de kırmızı asma gibi venöz yetmezlik, varis ve hemoroid için oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Bu madde, damarların normal direnç ve geçirgenliklerini tekrar kazanmasına ve eski haline dönmesine yardımcı olur. Bundan dolayı at kestanesi özleri hemoroid için en çok kullanılan doğal ilaçlar arasında yer alır.