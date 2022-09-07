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Fenerbahçe'den Adamo Nagalo için kiralama teklifi! Harekete geçtiler

Fenerbahçe'den Adamo Nagalo için kiralama teklifi! Harekete geçtiler

Fenerbahçe, 14+3 kuralına uyan Nordsjaelland forması giyen genç stoper Adamo Nagalo için harekete geçti.

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Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe, sağ stoper için 14+3 kuralına uyan, gelecek vadeden yabancı bir stoper transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi Nordsjaelland forması giyen Adamo Nagalo ile ilgileniyor. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperin transferi için kulübüyle temasa geçildi.

Adamo Nagalo için istenilen bonservis bedeli belli oldu

Nordsjaelland, Nagalo için 4-5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Sarı-lacivertliler ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. 1.95’lik stoper bu sezon Nordsjaelland’ın oynadığı 8 maçta da 90 dakika forma giydi ve 1 asist yaptı.

Adamo Nagalo kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Adamo Nagalo, 22 Eylül 2002 tarihinde Fildişi Sahili'nde doğdu. Futbola ülkesinin takımlarından Right to Dream'de başlayan Nagalo, daha sonra 2020 yılında Nordsjaelland'ın U19 takımına transfer oldu. Burada bi yıl top oynayan 19 yaşındaki oyuncu, daha sonra A takıma yükseldi. Adamo Nagalo bu sezon çıktığı 8 maçta, 1 asist yaptı.

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