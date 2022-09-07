Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Uzman isin canlı yayında rakam verdi

Asgari ücret 2023 ne kadar olacak şimdiden merak konusu oldu. Peki asgari ücret ocak zammı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Kaya, “Açlık sınırı 6 bin 680 TL civarında. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksek. Asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak” dedi.

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Enflasyon oranları yükselmeye devam ederken asgari ücrete üçüncü zam yeniden konuşulmaya başlansa da ekonomi yönetimi 2023 asgari ücret rakamlarının belirlenmesi için Aralık ayını işaret etti.

Şimdi ise milyonlarca çalışanın gözü kulağı Kasım ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonunda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk canlı yayınında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“Pek çok formül var ama gerçekleşecek olan esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır. Dolayısıyla yaklaşık olarak baktığımızda 2022’nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun hala bir önceki 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz” diyen Özgür Kaya, “Önümüzdeki dönemde hükümetten farklı adımlar gelirse enflasyonun aşağı gelmesi söz konusu olabilecek” ifadelerini kullandı.

İlave bir zam uygulanabilir

Erdoğan’ın maaş zamlarına ilişkin açıklamalarını yorumlayan Özgür Kaya, “Gerek asgari ücretliler olsun gerekse memur ve memur emeklileri ile ilgili olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada farklı bir senaryonun ortaya çıkabileceği enflasyonun üzerinde bir zamla daha rahatlatıcı bir uygulamanın devreye gireceği ortaya çıkmış durumdadır. Enflasyon rakamı 16-17 seviyelerinde gerçekleşmiş olsa da yapılacak olan zammın bu rakamın üzerinde olacağını, sayın Cumhurbaşkanının kasım-aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar üzerinde ilave bir zammın uygulanacağını öngörebiliriz”

Maaş artışı için 3 formül

Uzman isim asgari ücret için 3 formülün gündeme gelebileceğini ifade ederek olabilecek rakamı da açıkladı. “Masada birincisi toplu sözleşme şartları, ikincisi enflasyon rakamları, üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz. 3 tane formül olarak değerlendirmek mümkündür” değerlendirmesinde bulunan Kaya şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak. Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak."

Brüt ve net asgari ücret ne kadar?

Şu anda asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödüyor. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi ise 1.003 lira, işsizlik sigortası primi olarak ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti ise 7 bin 603 lira. Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak ödeniyor.