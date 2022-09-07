Berna Laçin'i FETÖ kandırdı darbe twiti rezillik Nedim Şener ve Hande Fırat ifşa etti meğer...

Hande Fırat'ın cep telefonundaki arama

Önce FETÖ'cülerin kafa karıştırma operasyonunu özetleyelim. CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat hatırlanacağı gibi 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlı yayına bağlamıştı. Erdoğan bu bağlantı ile 'FETÖ darbe girişimine karşı halkı sokağa çıkmaya davet etmişti". Cevheri Güven'in ısıtıp yeniden gündeme sürdüğü iddia işte o görüşmeye ilişkin. FETÖ üyesi Cevheri Güven'in iddiasına göre o canlı yayın sırasında Hande Fırat'ı arayan kişi Nuh Yılmaz'dı. MİT basın müşaviri olan Nuh Yılmaz ile Hande Fırat'ın darbeden önce özel bir görüşme yaptığını öne süren Cevheri Güven, Erdoğan'ın canlı yayınının planlandığını iddia etti.