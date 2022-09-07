Berna Laçin'i FETÖ kandırdı darbe twiti rezillik Nedim Şener ve Hande Fırat ifşa etti meğer...
Berna Laçin 15 Temmuz darbe girişimindeki mazisini unutup FETÖ'cülere arka çıktı. Gündeme oturan FETÖ yalanı paylaşımı sonrası ayarı Nedim Şener'den yedi. Hande Fırat ile ilgili iddiayı gerçek sanan Berna Laçin meğer darbe gecesi 'evinize dönün' diye twitler atmış. İşte Berna Laçin'in FETÖ'cüler tarafından keklendiği olay ve sonrasında ortaya dökülen kirli mazisi...
Berna Laçin'i Türkiye gündemine taşıyan ve mazisindeki FETÖ paylaşımını hatırlatan olaylar zinciri Hande Fırat iddiaları ile başladı. FETÖ üyesi Cevheri Güven'in yeniden ısıtıp ortaya attığı Hande Fırat ile MİT darbe gecesi için plan yaptı iddiasıyla keklenen Berna Laçin olaya balıklama atladı. FETÖ yalanına inanıp bunu pazarlayan Berna Laçin baltayı fena halde taşa vurdu. Zira olay paylaşımı ile 15 Temmuz gecesi yaptığı 'rezil' çağrı yeniden gündeme geldi. Nedim Şener skandal paylaşımını yeniden gündeme getirirken, Hande Fırat da bombaladı. İşte Berna Laçin, Hande Fırat ve FETÖ'cü Cevheri Güven kavgasının detayları:
Hande Fırat'ın cep telefonundaki arama
Önce FETÖ'cülerin kafa karıştırma operasyonunu özetleyelim. CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat hatırlanacağı gibi 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlı yayına bağlamıştı. Erdoğan bu bağlantı ile 'FETÖ darbe girişimine karşı halkı sokağa çıkmaya davet etmişti". Cevheri Güven'in ısıtıp yeniden gündeme sürdüğü iddia işte o görüşmeye ilişkin. FETÖ üyesi Cevheri Güven'in iddiasına göre o canlı yayın sırasında Hande Fırat'ı arayan kişi Nuh Yılmaz'dı. MİT basın müşaviri olan Nuh Yılmaz ile Hande Fırat'ın darbeden önce özel bir görüşme yaptığını öne süren Cevheri Güven, Erdoğan'ın canlı yayınının planlandığını iddia etti.
Berna Laçin'in FETÖ paylaşımı
Oyuncu Berna Laçin FETÖ'cülerin yoğun olarak paylaştığı bu iddialara balıklama atladı. Cevheri Güven'in iddialarının olduğu twiti paylaşan Berna Laçin "Bunu araştıracak gazeteci dostlardan haber bekliyoruz" diye yazdı. Berna Laçin'i gündeme taşıyan da işte bu 'kek'lenişi oldu.
Nedim Şener Berna Laçin'i bozdu
Sosyal medyadan Berna Laçin'e tepki yağarken, gazeteci Nedim Şener devreye girdi. "FETÖ’cüler her seferinde, yalanlarını dolma gibi tutacak birini buluyor. 5 yıllık bir yalanı taze diye yutturuyor" diyen Nedin Şener, Berna Laçin'e şunları yazdı:
-FETÖ’cüler şarkıcı Demet Akalın’ı da, “sarma yapan kadınları tutukluyorlar” diye trollemeyi başarmıştı. Asıl Berna Laçin'i uyaracak bir dostu yok mu? Zira FETÖ’cülerin 5 yıl önceki yalanını yeni zannedip paylaşıyor.