Kırgın Çiçekler'in yıldızı Naz Çağla Irmak'ın kendisi gibi oyuncu annesi Hülya Gülşen'den sevenlerini korkutan haber...

Bir döneme damga vuran Kırgın Çiçekler dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Naz Çağla Irmak'ın kendisi gibi oyuncu annesi Hülya Gülşen beyin kanaması geçirdi!

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2015 yılında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve reyting rekorları kıran, bir döneme damga vuran Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı 'Kader' karakteriyle adını televizyon dünyasına duyuran ünlü oyuncu Naz Çağla Irmak'ın annesi kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kötü haberi İnstagram'dan duyurdu

Çalıkuşu, Asla Vazgeçmem, Ferhunde Hanımlar gibi birçok dizide rol alan Türk televizyonun ünlü ismi Hülya Gülşen son dönemlerde kızının başarılı oyunculuk performansıyla sık sık gündeme geliyordu.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını korkuttu. Sağlık durumu hakkında İnstagram hesabından hayranlarına bilgi veren oyuncu 16 Ağustos tarihinde beyin kanaması geçirdiğini paylaştı.

"Hayat bana ikinci şans verdi"

Gülşen paylaşımında "16 Ağustos 2022'de benim başıma gelmez diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki…"

"Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım. Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım. Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba. Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım."

"En büyük ricam sağlık çalışanlarının..."

"Hayat koşturmacasında zenginliğimizin farkına varmadığımız hatırlatan ünlü oyuncu "Bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım. En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması, onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler. Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?" hayatın kendisine ikinci bir şans verdiğini ifade etti. İşte Hülya Gülşen'in o paylaşımı...