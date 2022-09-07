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CHP'li Ünsal: "Bizim yalancı TÜİK, enflasyonu yüzde 80'le sınırladı"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li Ünsal: "Bizim yalancı TÜİK, enflasyonu yüzde 80'le sınırladı"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, enflasyon rakamları üzerinden TÜİK'i eleştirdi. Ünsal "TÜİK, 'enflasyon yüzde 80' dedi, bağımsız bir kuruluş olan ENAG ise 'yüzde 181' dedi. Bizim yalancı TÜİK, enflasyonu yüzde 80'le sınırladı." ifadelerini kullandı.

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Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG), enflasyon verilerini açıkladığını anımsattı.

TÜİK verilerinin doğruyu yansıtmadığını savunan Ünsal, "TÜİK 'enflasyon yüzde 80' dedi. Bağımsız bir kuruluş olan ENAG ise 'yüzde 181' dedi. Bizim yalancı TÜİK, enflasyonu yüzde 80'le sınırladı. Bir anda yüzde 100 yalan söyledi." ifadesini kullandı.

TÜİK'e göre vatandaşların alım gücünün yüzde 100 arttığını söyleyen Ünsal, "Paramız yüzde 100 değerlendi onlara göre. Burada birileri yanlış hesap peşinde. Niye biliyor musunuz? Önümüzdeki günlerde işçiye, emekçiye, emekliye TÜİK'in söylediği bu enflasyon oranında zam yapılacak. Maaş alan kesimin alacağı artışı düşük tutmak için enflasyon konusunda yalan söylüyorlar." görüşünü paylaştı.

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