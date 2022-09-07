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Kaymakamlığın kararı hava fena bozdu! Denize girmek yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kaymakamlığın kararı hava fena bozdu! Denize girmek yasaklandı

 Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

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Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız ve Cebeci plajlarının bazı bölgeleri dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.

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