Yasmin Erbil iktidarı övmesine öfkelendi, babası Mehmet Ali Erbil'e yargı dağıttı! Bomba paylaşım...

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, son zamanlaca taciz ve birçok konuyla magazin gündeminden düşmüyor. Neredeyse her gün gündeme gelen şovmenin son yaptığı iktidara övgü dolu açıklamadan sonra, kızı Yasmin Erbil'den ayar yedi. Yasmin Erbil'in sosyal medya paylaşımı kısa süre içinde viral oldu. Bakın babasına neler söyledi...

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Ünlü şovmen ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yerini alan isimler arasında... Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil, bu defa sosyal medya hesabından babasına yaptığı sert gönderme ile gündeme bomba gibi düştü.

8 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e, şarkıcı Ece Ronay'ı ortaya atılan taciz ve tehdit ettiği iddiasından dolayı toplamda 8 ila 10 yıl arasında hapis istemiyle dava açılmıştı. Duruşmaya sayılı günler kala, bir gazeteye verdiği röportajda Mehmet Ali Erbil, 'Eşcinsellik benim için sapkınlıktır' demişti ve LGBT bireyler hakkında söylediği sözlerin ardından, "Benim de 16 yaşında oğlum var. Böyle sapkınlardan gençlerimizi korumalıyız." demişti.

Cem Yılmaz'ın filmi hakkında konuşmuştu

Bu konuşmaların hemen ardından ünlü şovmen mehmet Ali Erbil, Cem Yılmaz'ın son dizisi olan Erşan Kuneri'yi izlerken utandığını, küfürler karşısında kendinin bile şaşırdığını ve devletin bu diziye müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yasmin Erbil dayanamadı

Son günlerde adı sık sık, Ece Ronay ile arasında çıkan husumetle alakalı taciz haberleriyle de anılıyordu. Ünlü şovmen, özellikle son olarak yaptığı iktidar açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüş ve bütün gözleri ve dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise bu duruma daha fazla dayanamayarak, babası hakkında sitemkar bir paylaşımda bulundu. Bakın Mehmet Ali Erbil, iktidar hakkında hangi sözleri söylemişti...

''Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun!''

Yaşadığı kaçış sendromu hastalığından dolayı zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, “20 yıldır ayda bir hastaneye yatıp ilaç alıyorum. SSK’lıyım, devletime hizmet verdim. Devletim de bana sahip çıkıyor. İlaçlarımı karşılıyor. Allah devletimizden razı olsun, sağlık sistemimiz çok iyi” sözlerini kullandı. Los Angeles’ta hastalandığında götürüldüğü hastanede 2 saate yakın hiçbir müdahale yapılmadan bekletilen ve bu duruma da o dönemler çok sinirlenen Erbil o zamanı hatırlayarak, “Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kızı Yasmin Erbil dayanamadı, sosyal medyadan paylaştı

Babasının, muhalif bir ifadesini paylaşan Yasmin, paylaşıma 'Bu halini özledim' notunu düştü.